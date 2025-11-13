Sabadell eleva su beneficio a 1.390 millones hasta septiembre, un 7% más, tras superar la opa fallida de BBVA

Banco Sabadell ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto atribuido de 1.390 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un nuevo récord. El resultado consolida la trayectoria de crecimiento del grupo tras el intento fallido de opa hostil por parte de BBVA, que se prolongó entre mayo de 2024 y octubre de 2025.

El beneficio neto del tercer trimestre fue de 414 millones, un 14,8% menos que en el segundo trimestre, pero en línea con los objetivos anuales. El RoTE reportado se situó en el 15%, mientras que el recurrente alcanzó el 14,1%, con una previsión de cerrar el ejercicio en el 14,5%.

Dividendo mejorado

El Consejo de Administración ha aprobado un segundo dividendo a cuenta de 7 céntimos de euro por acción, que se abonará el 29 de diciembre. Se suma al primer dividendo del mismo importe pagado en agosto. En total, la remuneración al accionista con cargo a 2025 ascenderá a 1.450 millones de euros, frente a los 1.300 millones inicialmente previstos.

César González-Bueno, consejero delegado, ha afirmado: “La mejora en la retribución prevista para 2025 se incluirá en la presentación de resultados del tercer trimestre”. Según el documento, esta decisión se adopta para que los accionistas dispongan de la información más actualizada antes de tomar decisiones.

Josep Oliu, presidente del banco, ha defendido el modelo independiente de Sabadell con esta declaración: “Nuestro modelo genera capital de forma orgánica y lo convierte en valor para el accionista”.

Reparto récord en seis meses

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, Sabadell distribuirá 3.600 millones de euros a sus accionistas: 1.450 millones de retribución ordinaria y 2.500 millones extraordinarios procedentes de la venta de TSB. Esta cifra equivale a más del 20% de la capitalización bursátil del banco a cierre del 11 de noviembre (14.500 millones).

La retribución total entre 2025 y 2027 alcanzará los 6.450 millones de euros, según el plan estratégico aprobado en julio. El dividendo en efectivo por acción en 2025, 2026 y 2027 superará el de 2024. La política de dividendos contempla un payout del 60% del beneficio consolidado, complementado con la distribución del exceso de capital por encima del 13% de CET1.

Rentabilidad y capital en máximos

La ratio CET1 fully-loaded se elevó al 13,7%, con una generación de capital de 176 puntos básicos en lo que va de año. El banco mantiene un colchón MDA de 486 puntos básicos sobre el mínimo regulatorio. La ratio de apalancamiento se sitúa en el 5,6% y el capital total alcanza el 19,5%.

El banco ha generado 49 puntos básicos de capital antes del devengo del dividendo y cuenta con 3.700 millones de euros de capital disponible, proforma de la venta de TSB.

Crecimiento del crédito y mejora de la calidad del activo

El crédito vivo ex–TSB creció un 8,1% interanual, hasta los 120.103 millones de euros. En España, el crecimiento fue del 7,6%, con avances en todos los segmentos: hipotecas (+5,6%), consumo (+19%) y empresas (+6,2%). En el ámbito internacional, México (+10,8%), Miami (+7,5%) y las oficinas en el extranjero (+16,8%) impulsaron el crecimiento.

Los recursos totales de clientes ex–TSB aumentaron un 7,8%, hasta los 179.330 millones. Destaca el crecimiento del ahorro fuera de balance (+15,4%), que ya representa más del 28% del total. La facturación con tarjetas creció un 5% interanual y los TPVs un 5%, consolidando la senda positiva en medios de pago.

La calidad del activo siguió mejorando: el coste del riesgo total ex–TSB se situó en 37 puntos básicos, 18 menos que hace un año. La ratio de morosidad del grupo bajó al 2,45%, con una cobertura del 69%. Los activos problemáticos se redujeron un 20% en el último año y su ratio neta sobre activos totales cayó al 0,8%.

Ingresos y costes en línea con los objetivos

El margen de intereses del grupo alcanzó los 3.628 millones de euros, un 3,2% menos que en 2024, pero en línea con el objetivo de cerrar el año en 3.600 millones. Las comisiones crecieron un 2,1%, hasta los 1.032 millones. El margen bruto se mantuvo estable en 4.740 millones.

Los costes totales del grupo se redujeron un 1,1% interanual, hasta los 2.282 millones. En el perímetro ex–TSB, el incremento fue del 0,5%, mientras que en TSB los costes cayeron un 5,3%, apoyados por la depreciación de la libra y el plan de eficiencia en Reino Unido.

Cae el margen de intereses

El margen de intereses del grupo se situó en 3.628 millones de euros a septiembre, un 3,2% menos que en 2024, mientras que el margen bruto alcanzó los 4.740 millones, prácticamente estable (+0,3%). El margen básico cayó un 2%, hasta los 4.659 millones. La presión sobre el margen de clientes fue parcialmente compensada por el crecimiento del crédito y la mejora en el coste de la financiación mayorista. El margen de intereses sobre activos ex–TSB se redujo hasta el 1,79%, frente al 1,85% del trimestre anterior. El grupo mantiene la previsión de cerrar el ejercicio con un margen de intereses ex–TSB de 3.600 millones de euros, en línea con el plan estratégico.

TSB mantiene su aportación hasta la venta

TSB contribuyó con 242 millones al beneficio del grupo en los nueve primeros meses: un 43,9% más que en el mismo periodo de 2024. El beneficio neto individual fue de 198 millones de libras, con un RoTE del 13,8%. El valor tangible en libros creció en 104 millones de libras, lo que influirá en el precio final de venta.

El crédito vivo y los depósitos de clientes de TSB se mantuvieron estables: 35.800 y 35.200 millones de libras, respectivamente. La ratio CET1 fully-loaded de TSB se situó en el 16,3%, con una cartera hipotecaria de bajo riesgo: el 79% de las hipotecas tiene un LTV inferior al 75%.