El grupo avícola Uvesa adquiere la empresa andaluza Payán Hermanos

El grupo avícola Uvesa, con sede en Tudela (Navarra) e integrado en la gigante alimentario internacional MHP, ha anunciado este jueves la adquisición de Payán Hermanos, con sede en Maracena (Granada), una empresa familiar con más de 60 años de trayectoria que opera, principalmente, como matadero industrial de aves y comercializadora de productos cárnicos.

Fundada en 1964 por la familia Payán en Maracena, la firma granadina situó las ventas en el récord de 38,1 millones de euros en 2024, un 5,2% más que en el ejercicio previo, mientras que el beneficio se disparó por encima del 182% hasta rozar los dos millones, según datos de Insight View –herramienta de información mercantil de Iberinform–, que recogen también una plantilla de 44 personas.

Uvesa, que no facilitará datos sobre el importe de la operación hasta que haya obtenido las autorizaciones regulatorias, ha señalado en un comunicado que el acuerdo "representa un paso importante en el desarrollo" de la compañía de fortalecer y expandir de forma sostenible su negocio avícola en España.

El presidente de Uvesa, Antonio Sánchez, ha afimado, que la adquisición representa "un paso natural" de la compañía tras la integración en el grupo ucraniano MHP, en un momento en el que continúa centrando sus esfuerzos "en fortalecer las empresas del grupo y apoyar su desarrollo a largo plazo".

Implantación territorial

La integración de Payán Hermanos permitirá así a Uvesa reforzar su implantación territorial y ampliar su capacidad en la cadena avícola, un negocio en el que el grupo navarro figura entre los principales operadores del país, con actividad en producción de carne de pollo, porcino y fabricación de piensos.

Perutnina Ptuj, miembro del grupo MHP, cerró oficialmente en agosto de 2025 la operación de adquisición de más del 92% del capital social de Uvesa, uno de los principales productores verticalmente integrados de aves de corral y cerdo de España.

El cierre de la transacción fue posible tras la finalización del periodo de adhesión al acuerdo de compra de acciones, firmado en marzo de 2025, y tras obtener todas las autorizaciones reglamentarias necesarias. En concreto, MHP recibió el respaldo de las autoridades antimonopolio de Ucrania, España, Arabia Saudí, Serbia, Montenegro y Kosovo, así como la aprobación del control de fusiones y las subvenciones extranjeras por parte de la Comisión Europea.

Líder europeo en producción de pollo

A raíz de ello, la transacción se completó oficialmente. La empresa se convirtió en propietaria de más del 92% de las acciones de Uvesa, tras llegar a un acuerdo con todos los vendedores, de modo que MHP controla ahora los procesos básicos y las actividades operativas de la empresa.

Con sede central en Ucrania, MHP es el líder en la producción de pollo en Europa y se encuentra entre los diez mayores productores mundiales de la rama. La empresa desarrolla más de 15 marcas de alimentos y, junto con socios, varias cadenas, incluyendo tiendas 'Meat Market' y establecimientos 'Döner Market'.