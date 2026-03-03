Aviserrano pone en marcha en Humilladero una de las mayores incubadoras de España

El gigante andaluz del pollo Aviserrano, con sede en El Viso del Alcor, continúa marcando hitos en su proceso de expansión con los que prevé llegar a los casi 1.000 millones de facturación y a los 4.000 empleados en 2030. Estos días está teniendo lugar el proceso de desovación en la incubadora que acaba de abrir en Humilladero (Málaga), una de las más grandes y modernas de toda España, y que servirá para abastecer de pollitos a las granjas integradas repartidas por toda España.

La planta cuenta con 10.000 metros cuadrados construidos y se extiende sobre una parcela de 30.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Humilladero, punto importante para las comunicaciones por ser uno de los centros geográficos de Andalucía. Aviserrrano informa de que ha invertido 14,8 millones de euros en esta instalación, con una capacidad total para producir dos millones de pollitos por semana, aunque la instalada ahora mismo puede generar hasta un millón.

En cuanto a la tecnología, cuenta con vacunación ‘in ovo’ automática y destaje por visión artificial, además de estar totalmente automatizada. Da trabajo ya a 18 personas en total.

En paralelo, estos días también comienza a funcionar la fábrica de piensos de Utrera, que contará contará con dos líneas de producción independientes, una de alimento para pollos de engorde y otra para pavos. La capacidad total de la planta será de 70 toneladas por hora y la inversión se ha situado en el entorno de los 12 millones de euros.

La activación de estos dos proyectos son la antesala del gran centro de procesado cárnico de La Carlota, cuya inauguración está prevista para el próximo 1 de junio y que absorberá cuando empiece a funcionar la producción de la incubadora de Humilladero. Contará 30.000 metros cuadrados de ocupación, con dos mataderos, dos líneas completas de pavo y pollo, zonas de sacrificio, despiece, envasado, etc.

El grupo pasará de producir 1,5 millones de pollos a la semana a dos millones y medio (1,5 en La Carlota y 1 millón en otro centro del grupo en Purullena, Granada). En una primera fase, trabajarán en la planta de La Carlota 500 personas, pero solo se ocupará el 50%, lo que quiere decir que podrían estar empleadas hasta 1.000.

Aviserrano, además, ya construye en el entorno del polígono industrial donde estará la planta un área de servicio de 40.000 metros cuadrados con un hotel de cuatro estrellas, restaurante-cafetería, gasolinera (que será gestionada por Aviserrano para dar servicio a su flota y también externo) y espacio para los camiones de Logialcor, su filial de transporte.