Así es Aviserrano, el imperio andaluz del pollo que quiere llegar a los 1.000 millones en ventas en 2030

La entrevista a Alfonso Serrano, CEO de Aviserrano, es una sucesión de anuncios: nuevas plantas productivas, ampliación de las ya existentes, más incubadoras, diversificación de las líneas de negocio, etc. El grupo no deja de crecer y lo hace orgánicamente, sin la compra de nuevas empresas. En total, ha invertido 248 millones desde 2018 y e invertirá otros 240 millones hasta el año 2030, ejercicio en el que espera pasar de los 730 millones en ventas con los que cerró 2025, un 11,8% más que en 2024 a 1.000 millones en 2030, y entrar así en el selecto (y escaso) club de empresas andaluzas con una facturación de cuatro dígitos. Además, prevé elevar los 2.900 trabajadores actuales y situarse en 4.000, el 80% en la comunidad andaluza.

Referente en la producción de pollo y muy ligada desde el principio a Mercadona

Aviserrano es uno de los referentes españoles en la producción de alimento ligados al pollo, uno de los gigantes de este sector en España. Desde su nacimiento, ha estado muy ligada a Mercadona. Con el respaldo de la cadena, Alfonso Serrano compró varias compañías que ya eran proveedores de la cadena supermercados y constituyó un holding que llamó Aviserrano. Fue en 2017, y ya nació entonces fuerte, con 1.200 empleados y 240 millones de facturación, que ya se han quedado pequeños. Posteriormente se incorporó al accionariado Grupo Costa, con un 50%, pero más como brazo inversor, ya que la gestión sigue estando encabezada por Alfonso Serrano.

“Somos una compañía muy particular, donde la capacidad de decisión es muy ágil. Esa es una de las esencias del crecimiento: aquí se propone, se dispone y se hace. Una multinacional no tiene esa capacidad que puede tener una empresa donde el CEO es accionista y propietario. Antes se decía que el pez grande se come al chico, ahora es el pez rápido el que se come al lento”, explica el CEO de la compañía avícola.

Alfonso Serrano, CEO de Aviserrano / Juan Carlos Vázquez

De Aviserrano, cuya sede central está en El Viso del Alcor, penden varias empresas. Avinatur, con sede en Purullena (Granada), “controla toda la parte de lo que es el sector primario: fabricación de piensos, incubadora para el inicio del ciclo de vida del animal, toda la parte de ganadería, con granjas integradas y propias y el despiece, sacrificio, procesado y envasado de la carne fresca”, explica Alfonso Serrano. Joviserrano, con sede en Lliria (Valencia) es especialista “en elaborados de pollo”, es decir, todo lo que tiene que ver con “marinados, pinchos, brochetas y empanados y prefritos”. Paviso, con sede también en El Viso, es “una empresa que da servicio tanto a Joviserrano como a Avinatur, en congelado, procesado de productos, preparaciones, etc.”. A ellas hay que añadir, también, Logialcor, empresa de logística con la que completan todo el ciclo de producción, desde la fabricación de piensos hasta la llegada del producto a los lineales del supermercado; y Mr Darwin, fábrica de proteínas para consumo humano nacida en 2020 y que tiene un enfoque más internacional. Vende proteínas tanto como complemento alimenticio como aditivo, ya que hay países “que tienen regulado el porcentaje de proteínas que debe tener un producto, como una hamburguesa, por ejemplo”.

Proyectos inminentes: una incubadora, fábrica de piensos y un gran centro de procesado en La Carlota

Esta estructura va a crecer de forma importante en los próximos años. Cronológicamente, lo primero es la apertura estos días en Humilladero (Málaga) de una incubadora con una capacidad de producción de dos millones de pollos por semana y que va a ser la más grande de España; el 1 de marzo comenzará su actividad una fábrica de piensos en Utrera “con la última tecnología en alimentación animal”; y el 1 de junio llegará el plato fuerte: un gran centro de procesado cárnico en La Carlota con 30.000 metros cuadrados de ocupación, con dos mataderos, dos líneas completas de pavo y pollo, zonas de sacrificio, despiece, envasado, etc.

Preparación de pinchos en la sede de Aviserrano en El Viso del Alcor / Juan Carlos Vázquez

“Cerramos una planta en Morón que era tecnológicamente más antigua y pasamos a una de última generación para dar un salto de calidad y cantidad: el grupo pasará a producir hasta dos millones y medio de pollos a la semana; un millón en Granada y 1,5 millones en La Carlota (ahora mismo son 1,5 millones en total)”, explica Alfonso Serrano, quien añade que la contratación de personal ya ha empezado. En una primera fase, trabajarán en la planta 500 personas, pero solo se ocupará el 50%, lo que quiere decir que podrían estar empleadas hasta 1.000. “La planta está diseñada para llegar a esa cota, pero eso no se hará en uno o dos años, irá en función de la demanda del mercado”. El proceso de contratación, realizado en colaboración con el ayuntamiento de la localidad y los de su entorno, explica, “va bien, va a ser más sencillo y mejor de los que nos podíamos imaginar en un principio; estamos sorprendidos”.

A ello hay que añadir que Aviserrano ya construye en el entorno del polígono industrial donde estará la planta un área de servicio de 40.000 metros cuadrados con un hotel de cuatro estrellas, restaurante-cafetería, gasolinera (que será gestionada por Aviserrano para dar servicio a su flota y también externo) y espacio para los camiones de Logialcor, con el objetivo de “darle vida a una zona que estaba abandonada”.

El suelo industrial adquirido en la zona es de en torno a 200.000 metros cuadrados por lo que el margen de crecimiento para la fábrica y otros usos es muy grande.

Proyectos a medio plazo: duplicar la capacidad de procesado de la planta de El Viso y una fábrica de alimentos para mascotas

Las novedades no acaban aquí. Aviserrano acaba de adquirir una planta de procesado de vegetales junto a su sede de El Viso, de 30.000 metros construidos (en una parcela de 110.000) que va a complementar la producción, con secciones de congelado, procesado y elaborados; y que va a ser sede, también, planta de producción de alimentación para mascotas, con la fabricación de bolsas y latas de comida húmedas basadas en proteínas de pollo. Y la fábrica actual de El Viso se va ampliar en 40.000 metros cuadrados, lo que significa que se duplicará su espacio, para elevar su capacidad para hacer productos elaborados de pollo. Se espera que ambos proyectos estén en marcha a finales de 2027.

Cata de productos en Aviserrano / Juan Carlos Vázquez

En el Viso ya se ganaron en 2025 7.500 metros cuadrados para elevar la producción de brochetas, marinados y otros elaborados, para lo que se han invertido 23 millones. Este enclave, en el que se ha mejorado también la seguridad alimentaria, dispone de laboratorio y espacio de I+D para nuevas recetas y de una planta piloto en la que se desarrollan las nuevas preparaciones y se hacen catas a ciegas con los consumidores, del mismo modo que los centros de coinnovación de Mercadona.

Inversión en I+D en productos elaborados de pollo

Aviserrano está enfocado, sobre todo, al desarrollo de productos elaborados de pollo e introduce innovaciones en productos de la mano de Mercadona y las catas con los clientes (jefes, en la terminología de la cadena). Esta línea de productos -que es la que aporta el valor añadido, ya que la carne fresca y congelada es una commodity y apenas hay diferencias entre marcas- crece a un ritmo de entre un 20% y un 22% cada año y supone un 40% de las ventas en volumen, con mayores incrementos que en fresco.

Dos ejemplos de innovación: en los últimos años ha triunfado el prefito horneado. “Con la tecnología más avanzada se ha conseguido un producto que está listo para preparar en un ‘air fryer’; es fácil de consumir, está bueno y es sano; piensa que solo lleva un 1% de aceite y todo el mundo piensa que es un producto alto en grasas y bajo en proteínas; nuestro producto es todo proteína y pan”, afirma Alfonso Serrano. Ahora mismo, Aviserrano explora “sabores distintos” y ha sido todo un éxito, por ejemplo, el pollo coreano. “Se trata de coger sabores del mundo en especias y enfocarlo a lo que se consume aquí; el consumidor nacional cada vez está más abierto a buscar tendencias nuevas y no se conforma con una alimentación repetida y aburrida”.

Instalaciones de Aviserrano en El Viso / Juan Carlos Vázquez

La relación con Mercadona, por otro lado, es importante, pero ni mucho menos exclusiva. Representa el 54% del volumen de ventas (80% en el caso de los elaborados con la marca Famlya), pero también vende con enseña del distribuidor en otras cadenas, atiende al canal de carnicería (cuenta con más de 4.000 clientes) y suministra materia prima a la industria. “Estamos creciendo linealmente en todo –dice Serrano- y Mercadona también tiene capacidad de recorrido para nosotros”.

La exportación, por ahora, solo representa el 10% del volumen. A Asia y África van productos secundarios (con poco valor en Europa) y a los países nórdicos, Alemania y ahora también Reino Unido está intentando abrirse camino con los productos elaborados y con una marca propia, Naturavia.

Aviserrano también pretende crecer en la producción del pavo, que por ahora es una parte pequeña del negocio. Este año se iniciará la construcción de una incubadora en La Carlota y habrá una sección de matadero en esa planta para esta carne, situada junto a la de pollo.