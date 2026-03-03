El acierto de Acerinox en 2025

Hay años en los que los números engañan. A veces porque ocultan lo esencial, otras porque la foto está movida y lo que importa es aquello que queda fuera del encuadre. El 2025 de Acerinox pertenece a esa categoría de ejercicios que no se entienden leyendo sólo el resultado final. De hecho, quien se quede en los 40 millones de euros de pérdidas que reflejan las cuentas, estará viendo solo la sombra, nunca el cuerpo. Esa cifra nace de un conjunto de impactos extraordinarios –60 millones en ajuste de inventarios, nueve millones del plan de rejuvenecimiento en Europa y 48 millones de deterioro de créditos fiscales– que distorsionan el cierre, pero que no implicaron salida de caja, como recoge la propia compañía.

Esa es la superficie. La historia de fondo es otra. Y es mucho más relevante para comprender qué ha hecho Acerinox con su propio destino cuando el ciclo del inoxidable se ha desplomado.

Acierto estratégico

La clave llegó un año antes, cuando el grupo decidió adquirir Haynes International. En su momento la operación se leyó como un movimiento industrial importante, pero 2025 es el ejercicio que demuestra que la compra ha sido algo más que una ampliación del perímetro: ha funcionado como una pieza que equilibra por dentro lo que el mercado desequilibraba por fuera. El informe lo formula con claridad y sin matices: la integración de Haynes confirma “el acierto estratégico de la operación” y aporta diversificación hacia sectores de mayor valor añadido, con un peso evidente en el aeroespacial.

Basta contrastar dos fotos del mismo año para entenderlo. En la división de inoxidable, las tensiones globales golpearon sin contemplaciones. La demanda floja en Estados Unidos, Europa y Sudáfrica, el deterioro de precios y la presión creciente de las importaciones provocaron que el Ebitda se hundiera hasta 219 millones de euros, un retroceso del 43% respecto al año anterior, con un cuarto trimestre prácticamente simbólico: apenas un millón de euros.

En el espejo opuesto, la división de aleaciones –donde Haynes ya opera a pleno rendimiento– ofreció una imagen distinta. Cerró 2025 con 135 millones de euros de Ebitda, un crecimiento del 15%, y alcanzó 1.683 millones de euros en ventas, con un avance del 26%. Además, las sinergias alcanzaron los 12 millones, la cifra exacta prevista tras la adquisición.

Este contraste no es un matiz: es la esencia del año. Sin la aportación de Haynes, Acerinox habría enfrentado 2025 con un solo motor, y ese motor estaba gripado por el ciclo.

Nueva capacidad industrial

Pero el acierto no ha sido únicamente financiero. La compra ha introducido dentro del grupo una capacidad industrial que hasta ahora no tenía. El informe financiero de la compañía detalla que en 2025 avanzó la instalación de un horno VIM, necesario para fabricar materiales de pureza extrema; que la forja rotativa, pieza clave para el procesado de aleaciones especiales, ya tiene completado su bastidor; y que en Haynes se han incorporado nuevas líneas de acabado para barras de alto valor añadido.

Esto cambia el tipo de compañía que es Acerinox. No es sólo una cuestión de márgenes, sino de posicionamiento: más tecnología, más especialización, más presencia en sectores donde el precio no marca la conversación.

El inoxidable continuará siendo el corazón histórico del grupo, pero 2025 muestra que ese corazón ya no late solo. La compra de Haynes ha añadido un segundo pulso que compensa las arritmias del ciclo. También permite que la organización absorba los golpes de mercado sin quedar expuesta a un único vector, y que pueda proyectar crecimiento en segmentos donde la volatilidad no castiga con la misma intensidad con la que ha castigado al acero base.

El informe lo resume en una frase que conviene no pasar por alto: la integración de Haynes refuerza la exposición del grupo a productos y mercados de mayor valor añadido y menor dependencia del ciclo, y lo hace justo cuando el ciclo se volvía más adverso.

Esa es la verdadera lectura de 2025. No la cifra final, sino el cambio de equilibrio interno. No el impacto contable, sino la arquitectura que se consolida bajo él.

Es probable que dentro de unos años el mercado no recuerde que Acerinox registró pérdidas en 2025. Lo que sí recordará es que ese fue el ejercicio en el que quedó claro que la compra de Haynes había sido un movimiento decisivo. No porque evitara un mal año, sino porque abrió la puerta a un tipo de compañía más resistente, más diversificada y mejor preparada para los ciclos que vienen.

Y no siempre se puede decir que una empresa haya acertado en el momento justo. Aquí, sí