"Descafeinar la PAC es un error: perjudica a los agricultores y nuestra alimentación"

Sevilla/Carmen Crespo (Adra, Almería, 1966) es eurodiputada del Parlamento Europeo por el Partido Popular Europeo desde junio de 2024, tras las elecciones de ese mes y después de ejercer su cargo como consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Eurocámara y ha sido ponente de un informe sobre el futuro de la PAC que fijará la posición de esta institución en la negociación a tres bandas con el Consejo (los países) y la Comisión Europea.

La Comisión acaba de aprobar por amplia mayoría el informe (29 votos a favor y 9 en contra), que pide explícitamente que no desaparezca el presupuesto diferenciado de la PAC a partir de 2027. ¿Qué valor tiene esta posición?

En primer lugar, hay que decir que hemos adelantado esta iniciativa, lo que ha supuesto un sobreesfuerzo. Estaba prevista para la semana próxima, pero colisionaba con la presentación del marco financiero plurianual. El Parlamento europeo se ha posicionado ya, y lo ha hecho antes del día 16 (cuando Bruselas anunciará el nuevo marco). El documento se aprobará en pleno en septiembre, pero no diferirá mucho de lo que ya ha aprobado la comisión, será un reflejo de lo aprobado ahí.

¿Cuál es el mensaje que se lanza con la aprobación de este texto?

Lo que se dice de forma contundente es que hay consenso por una PAC con un presupuesto diferenciado, sin mezclas con los fondos de cohesión y fuera de un fondo único. Estamos en contra de los experimentos, en contra de que se descafeine la PAC. También decimos que la Eurocámara, con esa amplia mayoría, va a defender hasta el final su codecisión (la PAC debe ser acordada por los países, Bruselas y el Parlamento). Yo le pedí especialmente a los grupos políticos que fuéramos al trazo grueso, porque si nos poníamos con trazos finos íbamos a mirar lo que nos separa y había que buscar lo que nos une.

¿Y qué les une? ¿Cuáles son los puntos fundamentales del documento?

En la calle, los agricultores nos pidieron muy claro la primavera pasada lo que querían, una agricultura más competitiva, y es el momento de hacerlo. Apostamos por una PAC con sus dos pilares y con sus pagos directos. Defendemos una definición de agricultor activo, de forma total o parcial, queremos que se mantengan las ayudas acopladas y una PAC más simplificada, especialmente en lo que se refiere a los ecorregímenes; se tiene que dar un paso adelante en el relevo generacional y los agricultores deben tener acceso a créditos del Banco Europeo de Inversiones. Debemos apostar por la reciprocidad en los acuerdos con terceros países y apostar por la ganadería, que se está perdiendo. Además, queremos que haya un incremento de la reserva agrícola para que los productores puedan hacer frente a danas o sequías. En el texto hay un punto especial para el agua, hay que apostar por inversiones importantes en infraestructuras hidráulicas. Y hay que apostar por la economía circular, por el biogás. Apostamos por una agricultura más competitiva, por una revolución agrícola, y para eso hay que invertir. Una PAC 2027 tiene que ser un pilar de estabilidad y de seguridad para nuestros agricultores.

En caso de que Bruselas opte por unificar la PAC con otros fondos, la negociación va a ser realmente complicada, más que en periodos anteriores.

Claro, claro. El tema es el siguiente. Ahora mismo la UE tiene que empezar a pagar los intereses de los Fondos Next Generation, y eso es un problema (para aumentar o mantener el presupuesto agrario). Pero el caso es que estos fondos extraordinarios, en países como España, no han influido en la agricultura: se podían haber hecho políticas de equilibrio en el tema del agua, aumentado las exportaciones en economía circular, invertido en nuevas tecnologías, pero no se ha hecho. Y lo que no queremos es pagar el pato porque la ejecución haya sido nefasta. También se dice que va a haber muchos más fondos para defensa. Pero es que la agricultura es una de las armas de defensa más importantes para cualquier población. Descafeinar la PAC sería un error y perjudicaría a la alimentación del futuro, a los agricultores y a las zonas rurales.

Una posibilidad es que se mantenga el presupuesto independiente de la PAC, pero muy recortado. ¿Qué presupuesto consideraría suficiente para blindar las ayudas a los agricultores?

Lo suyo sería una PAC con el presupuesto actual pero añadiendo la inflación. Eso sería lo lógico y coherente.

¿Qué piensa de la posición del Gobierno español?

Ahora mismo no está en la gestión y se nota muchísimo. Es verdad que ha mandado una carta a favor de un presupuesto independiente de la PAC, pero esto no es algo que se defienda con una carta, se defiende con una posición de país, fuerte, contundente. Y no hay contundencia.

¿Cuánto se juega Andalucía con la definición de la nueva PAC?

Andalucía es una comunidad que tiene todo tipo de agricultura y ganadería, y que exporta a toda Europa. Ha usado bien la PAC y no es una cuestión de los más de mil millones que llegan, sino de la transformación que con este instrumento se ha hecho a lo largo de los años. Estamos alimentando a muchos europeos. Y esto no puede pararse.