Finca La Torre crece un 30% su producción y se mantiene como el mejor AOVE ecológico de España

Después de unos años complicados por el drástico recorte de producción, Finca La Torre, uno de los productores referentes en el AOVE premium en Andalucía y España, remonta el vuelo al compás de las providenciales lluvias: su última cosecha ha supuesto un 30% más en volumen que la anterior. Un modo inmejorable de celebrar que por sexto año consecutivo, la almazara de Bobadilla, Málaga, fue distinguida con el Premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de producción ecológica del país.

La implantación de este aceite premium en los mercados gourmet y en los restaurantes de alta cocina de España está más que consolidada. Su director comercial, Borja Adrián, organizó un almuerzo en un restaurante sevillano para presentar, como cada temporada, la nueva cosecha. "Hemos renovado la imagen, más minimalista, pero lo primordial sigue siendo el contenido, un AOVE premiun fabricado bajo las condiciones más ideales posibles", anticipa. La marca que sigue escrupulosamente las coordenadas biodinámicas y respetuosas con el medio ambiente que desde el primer momento marcó el alma máter de este sello, el ingeniero agrónomo Víctor Pérez, que allí trabaja con su aire discreto desde 2011.

"El aceite es zumo de aceituna, la oxidación es su gran enemigo y todo lo hacemos combatiendo al tiempo. Primero cuidamos y hasta mimamos los olivos, que se nutren de lo que el mismo olivar y su ecosistema le dan, luego recolectamos justo antes del envero, que es cuando la baya tiene sus mejores propiedades organolépticas y los polifenoles a tope, molturamos rápido con control de temperatura para extraer en frío, 27 grados máximo", detalla luego Borja Adrián. La almazara, propiedad de una multinacional suiza, envasa bajo pedido y exporta a numerosos países.

"Hemos pasado por años complicados y la pasada cosecha ya volvimos a un volumen un 30 por ciento superior al anterior. Cada vez tenemos que recoger la aceituna más temprano por las temperaturas. Esta vez empezamos el 26 de septiembre y con tres, cuatro o cinco mil kilos diarios", prosigue el director comercial, que no para de viajar por España y Europa para promocionar en ferias y eventos "las excelencias de un aceite que puede ser top 1 ó 2 en España".

Finca La Torre sigue produciendo aceites de las variedades hojiblanca, arbequina, picudo y cornicabra.

Por su AOVE de la campaña 2024-2025, ya recibió galardones como la Gran Menzione en el concurso internacional Sol d’Oro, el primer premio en EXPOLIVA 2025 a la mayor producción ecológica y el premio a Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra entregado por la Diputación de Málaga en los Premios Sabor a Málaga.