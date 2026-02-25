La Junta modulará las ayudas al campo andaluz afectado por las borrascas en función los daños y el tipo de cultivo

La Junta de Andalucía abrirá el próximo 17 de abril el plazo para solicitar las ayudas destinadas a compensar las pérdidas provocadas en el campo andaluz por el tren de borrascas y que, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se modularán en función de los daños sufridos y del tipo de cultivos afectados.

El consejero ha explicado que esta es la fecha fijada en el calendario que maneja su departamento para responder a las pérdidas estimadas del 20% de la producción agraria, que equivale a unos 3.500 millones de euros, ante la dificultad que entraña adaptar estas ayudas para abarcar realidades muy distintas entre provincias y cultivos.

“Estamos apurando los plazos lo máximo posible” para terminar de cuantificar los daños. Todo el personal de la Consejería está trabajando a destajo para que las ayudas puedan estar a disposición de los afectados lo antes posibles, pero es un trabajo ingente que está sujeto a una serie de normas y leyes administrativas que hay que respetar”, ha señalado en una entrevista a Canal Sur Radio..

El consejero ha subrayado que las organizaciones agrarias han reclamado agilidad en el pago, pero también rigor en la tramitación. En este sentido, ha detallado que las bases serán más complejas que otros modelos de ayudas generalistas como las del Gobierno central, ya que las cuantías se adaptarán a los daños registrados. “No han sido iguales ni de la misma intensidad en todos los sectores. Es de justicia”, ha afirmado, por lo que ha rechazado “hacer tabla rasa darle 5.000 euros a cada uno, que para unos sería un regalo que ni se esperan y para otros sería absolutamente insuficiente”.

Actualmente, la Junta se encuentra en fase de determinación de daños, solapando procedimientos para acelerar la concesión de las ayudas. Más de 40.000 hectáreas se han visto afectadas y se mantiene abierto el canal para que agricultores y ganaderos comuniquen sus pérdidas, con la colaboración de organizaciones agrarias, cooperativas y Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS). El consejero ha destacado que la diversidad agronómica andaluza y de su territorio, aunque es una fortaleza, supone un reto a la hora de diseñar estas ayudas.

Fernández-Pacheco ha relatado que ha visitado prácticamente todas las zonas afectadas y ha descrito escenas “sobrecogedoras”, como en Cantillana (Sevilla), donde una semana después de las borrascas los naranjos seguían anegados. Ha insistido en que no es comparable un cultivo de ciclo corto con un árbol que tarda años en crecer y producir, y que ese tipo de matices se tendrán en cuenta para evitar agravios en el reparto.

El consejero ha explicado que estas medidas se integran en el paquete de ayudas del Plan Actúa Andalucía y que el objetivo es cumplir el calendario previsto para abrir el plazo el 17 de abril. Además, ha avanzado que el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles nuevas medidas de apoyo al sector, entre ellas la exención del canon del agua para los regantes del Guadalete, en Jerez de la Frontera (Cádiz), y de Málaga, así como la supresión de la tasa por servicios veterinarios en las OCAS para los ganaderos.

Del mismo modo, el decreto ley de la Consejería, por el que se declararán de interés de la comunidad las obras de emergencia necesarias tras los destrozos de las borrascas, también contempla el cambio del uso del canon del agua que pagan los ciudadanos en su factura, de modo que parte de lo recaudado pueda destinarse a la restauración hidrológica de arroyos y cauces afectados por las lluvias torrenciales.

El titular de Agricultura ha enmarcado estos episodios en un contexto de cambio climático evidente, tras la sequía más severa que se recuerda, ahora interrumpida por lluvias sin precedentes. Ha recordado que la Consejería acaba de abonar ayudas por enfermedades como el mildiu, la lengua azul o el algodoncillo, y que ya se están gestionando nuevos pagos. En su opinión, será necesario diseñar planes de contingencia que permitan responder con mayor rapidez a fenómenos adversos cada vez más frecuentes, para proteger al sector agrario, principal motor económico andaluz.

Infraestructuras hidráulicas pendientes

En materia de infraestructuras hidráulicas, el consejero ha defendido la necesidad de planificación para estar preparados tanto ante la sequía como ante el exceso de lluvias, adecuando los recursos disponibles a las necesidades del territorio. Ha asegurado que gracias a las infraestructuras existentes los daños no han sido mayores, para lo que ha citado el papel de presas como las de Bornos y Arcos en la contención de las riadas en la comarca de Jerez.

Asimismo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central avances en presas declaradas de interés general del Estado que siguen pendientes, como la de Alcolea, en Huelva, cuyo convenio ya ha sido remitido y firmado al Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas, sin obtener respuesta. También ha mencionado las infraestructuras proyectadas en Gibralmedina, en el Campo de Gibraltar, o en Cerroblanco para el Guadalhorce. “Hacer una presa no es de derechas ni de izquierdas, es una infraestructura necesaria que garantiza el suministro de agua y evita males mayores con la riada”, ha concluido.