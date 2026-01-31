Andalucía tendrá 12 nuevos centros y parques comerciales antes de 2028

Andalucía cerró el pasado año con 122 centros y parques comerciales, seis más que el año anterior. Los doce nuevos proyectos en marcha incrementarán el número total hasta los 134 antes de que acabe 2028, según un informe sectorial realizado por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (Aecc).

Según Aecc, entre 2026 y 2028 se inaugurarán nueve parques y centros comerciales con 209.420 metros cuadrados (m2), con lo que se incrementará un 6,4% la superficie total dedicada a estos establecimientos en Andalucía. El mayor proyecto es Sur Córdoba Shopping, con 62.000 m2 y cuyo promotor es Batex & Duplex. Le sigue Isla Chica en Huelva, de 22.000, promovido por López Real Inversiones 21; Salyt Parque Comercial de Málaga, de Edifissa, con 21.000 m2 cuadrados, y Linares Plaza, en la localidad jiennense del mismo nombre, promovida por el grupo Azabache, también con 21.000 m2.

Otros proyectos son la segunda fase del Parque Comercial Bogaris Sevilla Norte, en Higuerón Sur, de Bogaris, con 16.800 m2; Marina Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), de la empresa Alcaidesa Servicios, con 16.500 m2; y Tres Caminos II, en Puerto Real(Cádiz), con 15.000 m2. De menos de 10.000 m2 son los proyectos Marbella Center, en Marbella, de López Real Inversiones 21 (9.000 m2); Suba Purchil, en Granada, de Suba Capital (8.500 m2); Trocadero en Puerto Real (Cádiz), de Batex & Duplex (6.500 m2); OMO Utrera Park, en Sevilla (5.500m2), y Mayorazgo, en Málaga, de López Real Inversiones 21 (5.000 m2).

Remodelaciones

Además, hay ocho proyectos de reformas y ampliaciones de centros y parques comerciales en Andalucía. Bogaris está llevando a cabo una remodelación del Parque Comercial y de Ocio Bogaris–Málaga Nostrum con el objetivo de ampliar la oferta comercial, para lo que ha llegado a un acuerdo con la cadena de hipermercados estadounidense Costco Wholesale para su implantación en una de las parcelas del parque, cuya apertura está prevista en la primavera del próximo año. La remodelación del parque incluye la promoción de un nuevo centro comercial que albergará un complejo cinematográfico operador por MK2 Cinesur, que prevé abrir al público esta primavera; un supermercado Mercadona, cuya apertura está prevista para el próximo verano; espacios de ocio infantil y restauración bajo la marca Sould Park, así como otros locales destinados a restauración.

Los centros comerciales de Andalucía suman una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 3,2 millones de metros cuadrados, reúnen 5.760 locales (de los cuales, el 86,8% son menores de 300 metros cuadrados ) y ponen a disposición del público una dotación de 163.700 plazas de aparcamiento. Los centros y parques comerciales en la comunidad andaluza representan el 19,2% de la superficie comercial del país, registrándose una ratio de 379 metros cuadrados de SBA por cada 1.000 habitantes. Aunque Andalucía es la comunidad más poblada de España, ocupa la séptima posición en el ranking de metros cuadrados del superficie bruta alquilable por cada 1.000 habitantes, al registrarse una ratio nacional media de 352 m2.

Recreación virtual del parque comercial Bogaris Málaga Nostrum, que incluirá Costco Wholesale, Mercadona y nuevos operadores de ocio y restauración / M. G.

Tipología de centros

De otra parte, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor Superficie Bruta Alquilable y la primera con mayor número de centros y parques comerciales (122), liderando la tendencia actual de aperturas, que en España alcanzó los 30 nuevos establecimientos en 2025. Además, es la segunda comunidad autónoma de España, por detrás de la comunidad de Madrid, que más empleo aporta en la industria al generar 170.000 empleados, aportando casi un 20% del total del empleo que aporta el sector al empleo español.

En cuanto a la tipología de centros, la comunidad andaluza tiene dos centros muy grandes (de más de 79.999 m2 de SBA), 17 grandes (entre 40.000 y 79.999 m2), 25 medianos (entre 20.000 y 39.999 m2), 21 pequeños (desde 5.000 a 19.999 m2) y 19 hipermercados. Además, cuenta con 30 parques comerciales, 4 centros de fabricantes y 4 centros de ocio.

En lo que respecta a las provincias, la que tiene más metros cuadrados de SBA es Sevilla (830.875), seguida de Málaga (762.313) y Cádiz (635.851). En números absolutos, Sevilla tiene 35 centros y parques, Málaga 26, Cádiz 23, Córdoba 10, Granada 9, Huelva y Almería 7 cada una, y Jaén 5. Sólo Sevilla y Málaga suman 3.000 locales, el 51% del total. Los mayores centros comerciales de Andalucía son el Nevada Shopping, en Granada, con 120.000 m2 de SBA, seguido de La Cañada Shopping, en Málaga, con 109.133 m2 de SBA, ambos del empresario Tomás Olivo.

España

En España hay 590 centros comerciales, los cuales suman una Superficie Bruta Alquilable de 16,8 millones de metros cuadrados, integrando 33.008 locales (de los cuales, el 85% son menores de 300 metros) y ponen a disposición del público una dotación de 868.966 plazas de aparcamiento. La industria de centros y parques comerciales crea un empleo en España de más de 885.613 puestos de trabajo.

La industria de centros y parques comerciales contribuyen con 15.343 millones de euros al PIB, lo que supone un 1,0% del Total del PIB de España y un 9% del PIB del sector servicios. La comunidad de Andalucía contribuye con más de 2.932 millones de euros al PIB lo que supone un 1,4% del total de la industria de Centros y Parques. Y un 12,2% del PIB de servicios dentro del total de la industria de Centros Comerciales.

Los mayores centros centros comerciales por tamaño (SBA) son Puerto Venecia (Zaragoza), con aproximadamente 206.000 m2; Marineda City (A Coruña), con 176.000 m2; Intu Xanadú (Arroyomolinos, Madrid), con 152.887 m2; Westfield Parquesur (Leganés, Madrid), 51.200 m2 y La Maquinista (Barcelona).

La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) cuenta con un total de 328 socios y 96 miembros asociados, entre los que hay proveedores, consultores, comerciantes, centros comerciales, promotores e inversores, organismos oficiales e instituciones.