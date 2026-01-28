Castellana Properties vende a Ares sus tres parques comerciales en Andalucía dentro de una operación de 279 millones

Castellana Properties ha llegado a un acuerdo con Ares Real Estate funds, filial de Ares Management Corporation, uno de los principales gestores globales de inversiones alternativas, para la venta de su portafolio de parques comerciales en España. La operación, valorada en 279 millones de euros, implica un total de nueve activos con una superficie bruta alquilable de 174.305 metros cuadrados, de los que tres se ubican en Andalucía.

En concreto, los parques andaluces incluidos en la transacción son Granaita, Motril Retail Park y Marismas del Polvorín, que suman una superficie bruta alquilable de 110.873 metros cuadrados; mientras que la compañía mantiene en cartera sus otros tres activos en la región: los centros comerciales Los Arcos en Sevilla capital, donde está realizando una renovación de 25 millones de euros de inversión, Bahía Sur en San Fernando y Puerta Europa en Algeciras.

Ubicado en Pulianas, Granaita está ubicado en un hub comercial formado por 83.490 metros de superficie bruta alquilable, siendo el más grande de la región. El complejo surgió de la integración del Parque Kinepolis y el Centro Comercial Alameda tras una inversión de 5,5 millones de euros. En marzo 2019 fue reinaugurado con una nueva imagen y tiene como principales inquilinos a Mercadona, Burger King, Kinepolis, Decathlon, Sprinter, and Pepco.

Por su parte, el parque comercial Marismas del Polvorín está emplazado en Huelva y cuenta con un área de influencia de más de 318.000 habitantes. Abierto en 2008, cuenta con una superficie bruta alquilable de 18.220 metros cuadrados en dos plantas y alberga marcas como Media Markt, Espaço Casa, C&A o Mercadona, entre otros. Dispone de diez unidades y más de 620 plazas de aparcamiento externas.

Motril Retail Park, inaugurado en 2011, cuenta con 12 establecimientos y una superficie bruta alquilable de 9.165 metros cuadrados, de los cuales 5.559 metros cuadrados son propiedad de Castellana Properties. El complejo tiene un área de influencia cercana a los 160.000 habitantes y 285 plazas de aparcamiento, 60% de ellas en superficie y el resto subterráneas. Entre las principales marcas disponibles están Dealz, Kiwoko, Sprinter y Kiabi.

La compañía destaca en un comunicado que "como experta en gestión activa de centros y parques comerciales" en España y Portugal, desde la adquisición de esta cartera en 2017, ha logrado "desarrollarla hasta su madurez", incrementando el ingreso operativo neto en un 26%. Por su parte, la revalorización del NAV (Net Asset Value) entre la adquisición y la venta representa una ganancia neta del 13% para Castellana Properties.

Parques en España

Además de sus activos en Andalucía, los otros seis parques comerciales incluidos en esta operación son Parque Principado en Asturias, Parque Oeste en Madrid, La Heredad y La Serena en Badajoz, Ciudad del Transporte en Castellón y Pinatar Park en Murcia.

Tras la formalización de la venta, que está previsto que se cierre el próximo 1 de abril de 2026, Castellana Properties continuará gestionando los activos, como ha realizado hasta ahora, durante un periodo de cinco años, tras el cual se evaluará la continuación del contrato de gestión.

Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties, señala que “nuestra cartera de parques comerciales muestra un rendimiento muy sólido y ha alcanzado una madurez que nos permite dar un paso más en nuestra estrategia. Esta operación nos brinda la oportunidad de rotar capital y reinvertir en otros activos en los que podamos aplicar nuestro conocimiento y capacidades en diferentes áreas, impulsando así nuevas palancas de crecimiento en la Península Ibérica.”