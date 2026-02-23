OHLA y Sando se adjudican la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva por 82,6 millones

Las constructoras OHLA y Sando se han adjudicado las obras del nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, una infraestructura promovida por el Servicio Andaluz de Salud que contará con un presupuesto superior a los 82,6 millones de euros.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de más de 36.000 metros cuadrados que se integrará en el complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, permitiendo una ampliación ordenada y funcional de sus servicios sanitarios. La actuación ha sido incorporada a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, con el objetivo de agilizar su tramitación y ejecución.

El futuro centro dispondrá de 125 camas distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Entre sus principales dotaciones figuran un área de Neonatología, bloque quirúrgico, bloque obstétrico, urgencias específicas de Pediatría y Obstetricia, hospital de día pediátrico y quirúrgico, así como consultas externas de Pediatría, Ginecología y Salud Mental Infanto-Juvenil.

La nueva infraestructura permitirá incrementar un 25% el número de paritorios, un 33% los puestos de cuidados intensivos y un 36% la capacidad de hospitalización pediátrica, reforzando de forma significativa la atención materno-infantil en la provincia. Según las estimaciones de la Consejería de Salud, el hospital atenderá anualmente más de 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas y obstétricas.

Además del impacto asistencial, el proyecto tendrá repercusión económica en la provincia. Durante la fase de construcción se prevé la creación de unos 150 empleos directos, a los que se sumarán 178 puestos en la fase de explotación, además del efecto indirecto sobre el tejido productivo local.

El nuevo hospital permitirá también liberar más de 12.000 metros cuadrados en los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, que podrán destinarse a reforzar áreas como Oncología, Salud Mental, hospitalización general y Urgencias, ampliando prestaciones y mejorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario público.

Desde la Junta subrayan que esta actuación no es aislada, sino que forma parte del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, la hoja de ruta diseñada para modernizar y ampliar la red hospitalaria andaluza.

Por su parte, OHLA y Sando trabajan conjuntamente en otra gran infraestructura sanitaria en la comunidad, el nuevo hospital de Málaga, el mayor proyecto hospitalario actualmente en ejecución en España, lo que refuerza su posicionamiento en el ámbito de la construcción sanitaria en Andalucía.