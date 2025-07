Sevilla y Cádiz superan a la Costa del Sol en inversión hotelera en el primer semestre de 2025

Sevilla/La inversión hotelera en Andalucía cayó un 44% en Andalucía en el primer semestre de 2025, según el último informe sectorial realizado por la consultora Colliers. No son datos buenos para la comunidad autónoma, sobre todo porque en el territorio nacional las inversiones hoteleras crecieron en ese período un 20%. En el cómputo regional, se ha registrado un situación excepcional, ya que Cádiz y Sevilla aventajan a Málaga en inversión hotelera entre enero y junio de 2025, ya que ambas suman 85 millones frente a 30 de la Costa del Sol. Colliers subraya que "gana relevancia el repunte inversor en otras ciudades como Valencia, Cádiz o Sevilla, que han superado en dinamismo a la Costa del Sol durante este primer semestre".

En el primer semestre de 2024, las inversiones hoteleras en Andalucía alcanzaron los 240 millones de euros, frente a los 134 que se han registrado en el mismo período de 2025. Málaga y más concretamente la Costa del Sol, ha pasado de tener 168 millones de euros de inversión hotelera el pasado año durante esos meses a solo 30 millones. En esa provincia, Collier subraya la venta del hotel de cuatro estrellas y 243 habitaciones AluaSoul Torremolinos a la francesa Sofidy, un establecimiento que será explotado en arrendamiento por Pierre & Vacances.

Por contra, en Sevilla las inversiones hoteleras se han triplicado, pasando de 11 a 41 millones de euros. En febrero de este año, la gestora Blasson Property compró al fondo británico Shaftesbury el edificio de la Plaza Nueva de Sevilla, que perteneció a Generali hasta el año 2017 y que tiene 4.500 metros cuadrados entre las calles Jaén y Tetuán. Otra de las operaciones hoteleras de este año ha estado protagonizada por la cadena Kaizen, propietaria de los establecimientos Don Ramón en Sevilla, Palacio de María Luisa en Jerez y Malvasía en El Rocío (Huelva), que operará este año el hotel que está construyendo la promotora francesa Calli Gruop, de Bertrand Pages, en pleno barrio de Triana.

En Cádiz, la inversión hotelera ha pasado de 9 millones en el primer semestre de 2024 a 44 millones de euros en 2025, multiplicando por cuatro sus resultados. En esos datos del primer semestre de Cádiz no se ha incluido la operación de Fairmont Alcaidesa, de más de 170 millones de euros, por la que la socimi Millenium Hospitality, actual propietaria de ese resort de cinco estrellas, lo han vendido s ASG Homes (Activum SG). Aunque la compraventa se anunció en julio, no es hasta el 17 de julio cuando está convocada la junta para aprobación de la misma, razón por la que Colliers incluirá la operación en el segundo semestre de 2025. Otras provincias andaluzas no han sido tan afortunadas, ya que han bajado las inversiones hoteleras en Córdoba, que pasa de 5 a 4 millones, y en Granada, que descienden de 47 a 15, según el informe comparativo de esta consultora.

A diferencia de Andalucía, donde cayó la inversión hotelera en este período, el informe de Colliers recoge que el primer semestre de 2025 cierra con un volumen de 1.766 millones de euros, lo que representa un incremento del 20% frente al mismo periodo de 2024. "Se trata no solo del mejor dato desde el estallido de la pandemia, sino también del tercer mayor registro histórico para un primer semestre. Si ampliamos el foco al acumulado de los últimos 12 meses (julio 2024 – junio 2025), la inversión supera los 3.600 millones de euros, consolidando el atractivo que despierta esta clase de activos frente a otras tipologías y evidenciando la elevada presión compradora existente en el mercado. Como venimos señalando en informes anteriores, los sólidos fundamentales del sector hotelero español siguen atrayendo capital. La demanda sostenida impulsa resultados operativos positivos, lo que refuerza la confianza inversora y mantiene el flujo de inversión tanto en operaciones core como en estrategias de reposicionamiento".

Fachada del edificio que Blosson Property convertirá en hotel en la Plaza Nueva de Sevilla / M. J. P.

Mercado nacional

Durante el primer semestre se han registrado en España 75 operaciones, que representan un total de 9.501 habitaciones, incluyendo tanto transacciones de hoteles en funcionamiento como adquisiciones de inmuebles para reconversión y suelos destinados a nuevos desarrollos. Barcelona, Islas Baleares y Madrid han concentrado el grueso de esas inversiones hoteleras. "El segmento vacacional ha vuelto a recuperar su tradicional hegemonía gracias al cierre de la compra del Complejo Mare Nostrum de Tenerife , valorada en 430 millones de euros y asesorada por Colliers. El volumen de esta operación inclinó finalmente la balanza a favor del producto vacacional, que cierra el semestre representando el 63% del volumen total invertido", añade el informe.

Por otra parte, "la inversión hotelera mantiene su enfoque en los activos de mayor categoría. Los segmentos de 4 y 5 estrellas concentran el 74% del volumen total invertido en el semestre, reflejando una clara apuesta del capital por la cualificación de la planta y la atracción de un perfil de turista de mayor poder adquisitivo". El precio medio por habitación transaccionada ha seguido su senda alcista y se sitúa en 188.600 euros.

Tras varios ejercicios marcados por el protagonismo del capital internacional -especialmente fondos de private equity-, este primer semestre se ha caracterizado por un mayor peso del inversor nacional (grupos hoteleros, family office, privados y Socimis), que ha concentrado el 64% del volumen total transaccionado (1.122 millones de euros).

Previsión anual

El sector hotelero arranca bien la segunda mitad del año dentro del mercado de inversión. "La demanda turística continúa mostrando un comportamiento robusto, con un incremento interanual de las reservas para la campaña de verano en torno al 6", anuncia Coolliers, que señala que las operaciones previstas para la segunda mitad del año superarán los 2.000 millones de euros, con varias transacciones relevantes en fase avanzada de cierre, como la adquisición por Activum SG del Fairmont Alcaidesa por 170 millones de euros o la compra del porfolio de Silken, valorada en torno a 200 millones de euros. "Con estos ingredientes, todo apunta a que 2025 volverá a superar la barrera de los 3.000 millones, permitiendo superar las cifras del pasado año. Este volumen refleja el dinamismo del sector hotelero de nuestro país y consolida a España como uno de los destinos más activos y líquidos del panorama europeo y global", finaliza.