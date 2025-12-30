El absentismo laboral en Andalucía presenta una tasa del 6,3%, quinta región con mejores datos en el tercer trimestre de 2025

El absentismo laboral se mantiene en tasas elevadas y subiendo con respecto al año pasado, tanto a nivel nacional como andaluz, con un repunte interanual de tres décimas en el tercer trimestre de 2025 según el informe elaborado sobre la materia por Randstad Research.

Andalucía presenta una tasa de absentismo laboral tras este periodo del 6,3%, tres décimas menos que la media nacional (6,6%). En concreto, la tasa de absentismo en la comunidad ha registrado un incremento interanual de tres décimas en el tercer trimestre, mismo porcentaje que se ha registrado en el cómputo global nacional, tal y como refleja el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

Es cierto que los datos son mejores que los presentados en el segundo trimestre del año, en el que Andalucía presentaba una tasa del 6,9% y España alcanzaba el 7%. Son seis décimas menos las que registra la región en comparación con el trimestre anterior.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 4,9% en el tercer trimestre, también tres décimas por debajo que la media nacional (5,2%). El aumento interanual en absentismo IT ha sido de tres décimas.

Estos datos sitúan a la comunidad andaluza como la quinta región con menor tasa de absentismo general en el tercer trimestre de 2025.

Subida nacional

A nivel nacional, el nivel de absentismo se situó en el tercer trimestre de este año en el 6,6% de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del tercer trimestre fue del 5,2%, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior, según el informe.

Se puede realizar una aproximación del volumen de trabajadores que se ausenta de su puesto de trabajo si se tiene en cuenta que en el tercer trimestre del año el número de ocupados según la EPA ascendía a 22,39 millones de personas. Así, los niveles de absentismo apuntados suponen que 1.477.549 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.164.129 se encontraban de baja médica.

Estos datos suponen que algo más de 313.400 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del tercer trimestre de 2025, un 21,2% del total de personas que no fueron a trabajar.

“El absentismo laboral sigue estancado en niveles altos, lo que lo convierte en un problema serio para las empresas españolas, afectando directamente a su productividad y costes, y perjudicando también su competitividad. La reducción observada en el tercer trimestre no debe invitar al optimismo, se debe a factores estacionales y en el cuarto trimestre del año volverá a subir, sin ninguna duda”, señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

La industria, a la cabeza en absentismo

Entre los tres grandes sectores económicos, en el tercer trimestre de 2025, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,6%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,7%. En el análisis del absentismo por IT, los datos varían desde el 5,6% en la industria, el 5,2% en los servicios y el 4,7% en la construcción.

El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas laborales perdidas. Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son Actividades postales y de correos (11%), Servicios a edificios y jardinería (11%), Actividades de juegos de azar y apuestas (10,6%) y Actividades de servicios sociales sin alojamiento (10,5%).

Por el contrario, las actividades con menor absentismo son Actividades relacionadas con el empleo (3,1%), Actividades jurídicas y de contabilidad (3,1%), Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,3%) y Edición (3,3%).

Murcia y Canarias, las comunidades con más absentismo

Por comunidades autónomas, Murcia y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el tercer trimestre de 2025, con un 9,2% y 8,5%, respectivamente. Tras estas dos comunidades, se sitúan Cantabria (8,2%), Galicia (8%) y País Vasco (7,9%), todas ellas muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral.

Los menores niveles de absentismo se dieron en Comunidad de Madrid (5,7%), Baleares (5,9%), La Rioja (6%) Castilla-La Mancha (6,1%) y Andalucía (6,3%).

Las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo han sido Murcia, con 2 puntos; Cantabria, con 1,2 puntos; Asturias, con 0,5 puntos, y Canarias y Galicia, ambas con un alza de 0,4 puntos. Solo una comunidad autónoma ha registrado un descenso del absentismo en términos interanuales: La Rioja, de seis décimas, hasta el 6%. Por su parte, Castilla-La Mancha (6,1%) y Castilla y León (6,6%) no han registrado variaciones en los niveles de absentismo.

Continúa el alza desde la pandemia

El informe de Randstad a mediados de año destacaba el aumento del absentismo desde la pandemia. Desde los mínimos registrados en 2013, las ausencias en el trabajo han ido aumentando con un salto exponencial tras la emergencia sanitaria de 2020, duplicando los datos a nivel nacional. En Andalucía, sin llegar a estos extremos, sí que experimentó una importante subida que alteró la relativa estabilidad que habían registrado los datos hasta entonces.

En el último trimestre de 2019, justo antes del estallido del Covid-19, el absentismo general estaba en el 4,7% y el de incapacidad temporal (IT) en el 3,5%. En el primer trimestre de 2022, que marca el pico de la pandemia, se alcanzó el 6,9% (5,4% en el caso de las IT) y en los últimos años no se ha regresado a los valores previos.