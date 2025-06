La Airef avisa: "El aumento del gasto en defensa impacta en déficit y deuda; o se baja algún gasto o se suben ingresos"

Santander/La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene claro que el aumento del gasto en defensa impactará tanto en la deuda como en el déficit. Y para ajustar ambos indicadores, “o se suben ingresos o se baja algún gasto, eso está claro”, ha afirmado este martes Cristina Herrero, su presidenta, en el curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

La máxima responsable del supervisor fiscal español ha explicado que el aumento, de 10.000 millones de euros, “sí cabe en el presupuesto prorrogado, porque hay partidas que no se iban a ejecutar o mecanismos extraordinarios de financiación que no se iba a usar”. “Pero son 10.000 millones que no estaban en la previsión inicial, lo que hace que haya impacto en la deuda y el déficit por mucha reordenación del presupuesto que haya”, ha afirmado.

Otra cosa es cuándo se dé ese impacto. Herrero explica que 2.000 millones corresponden a gastos corrientes, por lo que su efecto será inmediato. Otros 6.000 corresponden a gasto financiero, lo que tiene incidencia en la deuda, pero no en el déficit. Los otros 4.000 millones son para inversiones, pero el gasto no computa “hasta que se entrega la fragata, el avión o el submarino”, lo que hace que el efecto en deuda y déficit pueda alargarse en el tiempo. Pero no hay duda de que éste existe.

Duras críticas al plan fiscal del Gobierno

Cristina Herrero se ha mostrado muy crítica con el Gobierno por no desglosar el escenario fiscal de 2025 por autonomías (no se sabe el esfuerzo fiscal que tiene que hacer cada comunidad), ayuntamientos y Seguridad Social. Y también por no contar con la valoración de la Airef en la actualización que ha hecho recientemente para los años 2027 y 2028.

Y avisa: “Este año y previsiblemente el que viene habrá cierta tregua, pero sin duda habrá que tomar medidas (de ajuste) en 2027 y 2028; en todas nuestras proyecciones, en 2027 todas las administraciones tienen problemas para cumplir con los requerimientos exigidos por Europa. Y pone el foco de forma especial en el sistema de pensiones: “El crecimiento del gasto en este apartado será del 3,7%-3,8% hasta el final de la década y superará el 4% en la próxima. ¿Vamos a exigir ajustes a la Seguridad Social o vamos a pedir al resto de subsectores (administraciones públicas) que compensen?”.

Visión "peor" sobre el modelo de pensiones que hace dos años

Herrero sostiene que la visión “dinámica” de la Airef sobre el modelo de pensiones es “peor” que hace dos años y ve su regla de gasto demasiado ligada al ciclo económico, En 2027 y 2028 el crecimiento será menor, y “si se le piden ajustes adicionales a las administraciones también habrá que pedírselos a la Seguridad Social”. “Si no es así, habrá que hacer transferencias desde el Estado y eso empeora la situación de éste; desplazas el sujeto al que tienes que pedirle medidas”, afirma.

La presidenta de la Airef urge al Gobierno a concretar una estrategia a medio plazo, que según ella no existe. “Hay que repartir objetivos entre comunidades autónomas, Estado y Seguridad Social, e identificar medidas. No hay medidas que nos digan cómo se va a pasar del aumento de gasto del 3,8% al 3% que está comprometido. Ve “imprescindible” la reforma del marco fiscal nacional, que tenga en cuenta factores como el envejecimiento o las necesidades de defensa, y para ello considera necesario la reforma de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, “para mejorar la praxis de todo lo que es el marco fiscal”