Andalucía cerró 2024 con un crecimiento económico del 3,4%, por debajo de la media nacional, según el INE

La economía andaluza creció un 3,4% en 2024, un dato que es una décima inferior al de la media nacional, que fue del 3,5%, según los datos de Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Murcia, con un avance de su Producto Interior Bruto (PIB) del 4,5%, como la comunidad autónoma que más creció, seguida de Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%) .

Estos datos incorporan la estimación de avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre por Estadística y que cifró en un 3,5% el crecimiento anual de la economía española.

Según el INE, las regiones que registraron un menor aumento real de su PIB en 2024 fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1%) y Melilla (1,2%), la comunidad autónoma de Cantabria (2,3%) y País Vasco (2,8%).

Además de Murcia, Canarias y Baleares también crecieron por encima del promedio nacional del 3,5% las comunidades de Castilla-La Mancha (3,7%) y Madrid y Cataluña (3,6% en ambos casos).

El resto de regiones mostraron crecimientos del PIB inferiores a la media nacional. Cerca se quedaron Comunidad Valenciana y Andalucía (3,4% en ambos casos) y Navarra y Aragón (3,3%).

También por encima del 3% crecieron La Rioja, Castilla y León y Asturias (3,1% en los tres casos), mientras que Galicia y Extremadura avanzaron a un ritmo del 3%.

En total, 15 comunidades crecieron en 2024 a tasas del 3% o superiores, seis de ellas por encima de la media nacional del 3,5%, mientras que dos regiones --Cantabria y País Vasco--, más Ceuta y Melilla, crecieron menos del 3%.

No obstante, todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 1%.

PIB per cápita

Según el INE, Madrid registró el PIB per cápita más elevado de 2024, con 44.755 euros por habitante. Por detrás se situaron País Vasco (41.016 euros) y Navarra (39.076 euros).

Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron las ciudades autónomas de Melilla (21.128 euros) y Ceuta (23.228 euros), seguidas de Andalucía (24.566 euros) y Extremadura (25.227 euros).

La media nacional se situó en 32.633 euros por habitante y la de la Unión Europea en 39.870 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y sólo Madrid y País Vasco se situaron por encima del promedio europeo.

En términos relativos, el PIB per cápita de Madrid fue un 37,1% superior a la media nacional en 2024. El de País Vasco, un 25,7% mayor, y el de Navarra, un 19,7% superior.

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situó un 35,3% y un 28,8% por debajo del registro nacional, respectivamente. Y los de Andalucía y Extremadura fueron un 24,7% y un 22,7% inferiores a la media española, respectivamente.

Contabilidad regional 2023-2022

El INE también ha publicado este martes la Contabilidad Regional de los años 2023 y 2022 tras las revisiones que efectuó el pasado 19 de septiembre en los datos de Contabilidad Nacional de España.

En concreto, Estadística revisó dos décimas a la baja, hasta el 2,5%, el crecimiento de la economía española en 2023, y elevó el de 2022, con carácter definitivo, hasta el 6,4%.

Tras incorporar estas estimaciones a la Contabilidad Regional e incluir información procedente de fuentes estructurales, el INE ha señalado que las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento de su PIB en 2023 fueron Canarias (3,6%), Baleares (3,6%) y Madrid (3,5%), mientras que Andalucía experimentó un crecimiento del 2,2%, tres décimas menos que la media española.

Por el contrario, las que menos crecieron fueron Castilla-La Mancha y Murcia (ambas con un 0,6%), seguida de Navarra (1,1%).

Las islas y Madrid, a la cabeza

En el caso del ejercicio 2022, las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento de su PIB en términos de volumen fueron Baleares (16,1%), Canarias (12,6%) y Madrid (8,2%), mientras que Andalucía ocupó el décimo lugar entre las regiones con un crecimiento del 5,2%.

En el otro extremo, con los menores incrementos, se situaron Extremadura (2,2%), la ciudad autónoma de Melilla (3,1%) y Castilla-La Mancha (3,2%).