Cortado el Eurotúnel por un fallo eléctrico y suspendidos los trenes de Eurostar

La circulación de trenes por el Eurotúnel ha quedado interrumpida este martes debido a un fallo en el suministro eléctrico que afectó a una de las secciones de la infraestructura ferroviaria bajo el Canal de la Mancha.

La incidencia, registrada durante la noche del lunes al martes, obligó a detener el tráfico en ambos sentidos y a activar una intervención técnica de emergencia.

El concesionario del túnel, Getlink, ha informado de que sus equipos permanecen movilizados para restablecer el servicio lo antes posible y prevé una reanudación progresiva de la circulación a partir de las 15:00.

La empresa ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha agradecido a los usuarios su comprensión, al tiempo que ha advertido de que los retrasos se irán ajustando conforme avance la jornada.

Eurostar, suspendido en ambos sentidos

El incidente ha tenido un impacto directo en Eurostar, principal operador de trenes de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Ámsterdam.

La compañía se ha visto obligada a suspender todos sus servicios en ambos sentidos durante el día, después de que varios convoyes acumularan retrasos de varias horas y de que un tren de Le Shuttle -el servicio de transporte de vehículos gestionado por Getlink- quedara bloqueado en el interior del túnel.

Si bien en un primer momento Eurostar advertía del riesgo de "retrasos importantes y cancelaciones de última hora", posteriormente ha confirmado la suspensión de todos los servicios previstos este martes, por lo que insta a los viajeros a no acudir a la estación.

"Debido a un problema con el suministro eléctrico aéreo y a la posterior avería del tren Le Shuttle, el Eurotúnel se encuentra cerrado. Lamentablemente, esto significa que no tenemos más remedio que suspender todos los servicios hoy hasta nuevo aviso", advierte en su página web.

Eurostar ha instado a los viajeros a no acudir a las estaciones y ha habilitado opciones de cambio gratuito de reserva, así como la posibilidad de solicitar cupones electrónicos para canjearlo en los 12 meses siguientes a la fecha del viaje cancelado o cancelar la reserva y obtener un reembolso.

Además, los pasajeros con billetes combinados con la operadora británica LNER (la operadora ferroviaria del Noreste de Londres) pueden utilizar trenes alternativos sin coste adicional para regresar a su punto de origen o reprogramar su viaje.

A la espera de la completa normalización del servicio, tanto Getlink como Eurostar mantienen activos sus protocolos de asistencia y actualización de información para los usuarios afectados.

Este incidente ha generado un notable impacto en la movilidad y la logística de pasajeros y vehículos que dependen del Eurotúnel como vía principal de conexión entre el Reino Unido y el continente europeo.

Las autoridades y operadores continúan trabajando de manera coordinada para minimizar las consecuencias y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y planificar sus desplazamientos con antelación, considerando posibles demoras y alternativas de transporte.