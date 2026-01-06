Las empresas gastan en Andalucía casi 1.500 millones en innovación en un año

El gasto en innovación por parte de empresas que tienen la sede social en la comunidad andaluza se quedó cerca de los mil millones tras alcanzar la cifra de 955 millones de euros durante el año 2024. Este dato se desprende de la encuesta sobre la materia que ha publicado recientemente el Instituto Nacional de Estadística con los datos definitivos del año. Una cifra importante pero que aislada resulta un tanto descontextualizada.

Esos casi mil millones suponen solo el 4% del gasto de las empresas a nivel nacional, donde se llegan a los 23.554 millones de euros de inversión en innovación. Andalucía es la sexta comunidad en cuanto a volumen de gasto, por detrás de Madrid (8.400 millones), Cataluña (5.600 millones), País Vasco (2.474) Valencia (1.750) y Galicia (968). Esto supone una gran brecha con los núcleos más dinámicos, aunque también una gran distancia con los focos menos inversores (Canarias 151 millones, Extremadura (86) y La Rioja (49).

La inversión crece hasta un tercio cuando se amplía el foco al gasto realizado en Andalucía ya sea por empresas con sede social en nuestra comunidad o en otra. En ese apartado el gasto sube a 1.483 millones, mientras que la mayoría de regiones que lideran la lista anterior reducen sus importes (Madrid baja a 7.000 millones, Cataluña sube hasta los 6.020, País Vasco y Valencia bajan levemente a 2.200 y 1.700, mientras que Galicia sube aunque con un menor salto que el andaluz que logra adelantarla al quedarse en 1.070 millones, tal y como hace también Castilla y León con 1.130)

Con estos datos de gasto en innovación Andalucía alcanza el 6,3% nacional, mejorando algo el posicionamiento relativo pero lejos de sus niveles de población o peso en el PIB. No obstante, si lo comparamos con los datos anteriores que maneja el INE que datan de 2022 el incremento andaluz es del 24,1%, acercándose a duplicar el 13% que registra la media española.

Investigación y desarrollo

El informe estadístico arroja que el 56% del gasto de las empresas con sede social en Andalucía se corresponde con inversión en I+D interna, en línea con la media española (54%). Las empresas andaluzas son más conservadoras a la hora de adquirir I+D externa, en la que el gasto se reduce al 2,9% (la media nacional es del 9,3%), y sí gasta más en otros gastos de innovación (40%).

En este apartado las comunidades son muy dispares, con las empresas navarras optando por la I+D interna para el 83% del gasto mientras las cántabras eligen mayoritariamente externalizar la innovación, lo que en Andalucía resulta prácticamente residual según esta encuesta.

¿Cuántas empresas innovan?

El número de empresas que gastaron en innovación en Andalucía en 2024 alcanzan las 3.126 si ponemos el foco en el lugar donde se realiza el gasto. En términos relativos supone el 12,8% de las empresas a nivel nacional, que fueron 24.275 en total. Se vuelve a reducir la cifra cuando hablamos en empresas con sede social en Andalucía que gastaron en innovación, donde la cantidad se reduce a 2.766, un 11,3% del cómputo nacional.

Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas innovadoras en el periodo 2022-2024 fueron Cataluña (un 33,6% de sus empresas fueron innovadoras), País Vasco (32,7%) y Aragón (30,4%), quedando la media nacional en el 27,3%, calculando el porcentaje sobre la población de empresas de 10 o más asalariados de cada comunidad. En este cálculo facilitado por el INE, Andalucía ocuparía el undécimo puesto entre las regiones, con un 23,7% de empresas innovadoras.

Sin embargo, si el porcentaje lo calculamos con el dato a cierre de 2024 del número de empresas que innovan en comparación con el total de empresas los números se reducen de modo cuantioso. La media nacional baja al 15%, con el País Vasco como el que registra mejores datos con un 22,7% y con Navarra y Cataluña superando el 20%. Andalucía se quedaría en un 10,6%, solo por delante de Extremadura (10,4%) y Baleares (8,21%)

Compra de tecnología

Andalucía es la comunidad más conservadora en la compra de tecnología, solo por detrás de Extremadura. En el periodo comprendido entre 2022 y 2024, las empresas andaluzas se colocan como cuarta comunidad por la cola en la adquisición de tecnología usada anteriormente por la empresa o una actualización de la misma, con un porcentaje del 28,5% (la media nacional asciende al 32%). Las compañías andaluzas se colocan penúltimas cuando se trata de comprar tecnología no usada anteriormente por la empresa, reduciendo el porcentaje al 7,11%, con la media nacional en el 10% y solo con las extremeñas con un dato menor.

Por sectores

La encuesta no facilita los datos por sectores disgregados por comunidades, únicamente el total nacional registrado durante el 2024. Los cómputos globales suponen que las empresas dedicadas al sector servicios sean las que más hayan gastado en innovación con 12.912 millones, seguidas de las empresas industriales con una inversión de 10.227 millones. Muy lejos quedan las empresas vinculadas a la construcción (253 millones) y a la agricultura (159 millones).

Las empresas industriales, sin embargo, son las más innovadoras, con un 34,8% de ellas realizando gastos en este apartado durante el año 2024. El 27,5% de las empresas del sector servicios invierte en innovación, mientras que en la construcción lo hacen el 19,8% de compañías y cierra la agricultura con el 15,8%.