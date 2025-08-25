Andalucía habilita nuevas ayudas a la internacionalización de las pymes, priorizando las que realicen acciones en EEUU

La Junta de Andalucía ha publicado hoy en el BOJA la convocatoria que permite solicitar ya las subvenciones para el desarrollo del comercio exterior y la internacionalización de las pymes en Andalucía. Esta novedosa línea de incentivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, diseñada y gestionada por Andalucía Trade, cubrirá entre el 65% y el 100% de los gastos de las actividades de las pymes para este fin, destacando el apoyo a los mercados incluidos en el Plan de Diversificación de las Exportaciones de Estados Unidos aprobado por el Gobierno andaluz.

La nueva línea de incentivos de Andalucía Trade cuenta con una dotación inicial de 11,5 millones de euros, cofinanciados a través del Programa Andalucía Feder 2021-2027. A través de esta, el Gobierno andaluz apoya a las pymes, autónomos y asociaciones empresariales integradas mayoritariamente por pymes, con establecimiento operativo en Andalucía, en la participación individual en ferias o exhibiciones no feriales internacionales y en viajes de prospección internacional, en los que se engloban misiones comerciales, encuentros empresariales y agendas de trabajo individuales para empresas en el exterior, con el objetivo de incrementar y consolidar su presencia en los mercados internacionales.

La convocatoria abierta hoy llega hasta diciembre de 2026 y ofrece un especial apoyo a los mercados incluidos en el Plan de Diversificación de las Exportaciones a Estados Unidos aprobado por el Gobierno andaluz. De esta manera, establece incentivos del 75% para ferias y eventos realizados en Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Marruecos, Australia, China, India y Japón, y del 65% para los eventos que se desarrollen en el resto de mercados. El listado de ferias y eventos subvencionables está disponible en el texto de la convocatoria.

Los gastos subvencionables de estos eventos son los referidos a suelo, equipamiento y decoración del stand de la feria, el servicio llave en mano proporcionado por Icex o las Asociaciones y/o Federaciones de Exportadores reconocidas como entidades colaboradoras por la Secretaría de Estado de Comercio, para la participación en el pabellón de España en las ferias internacionales en que este pabellón exista, así como la entrada o inscripción en el evento y el paquete expositor de la feria o evento internacional incluido con la inscripción o entrada, en los casos en que este sea obligatorio.

Gastos en viajes, estancia y manutención

En relación con los viajes de prospección internacional, la convocatoria cubre tanto los organizados por la Andalucía Trade como por Icex. En estos casos, las empresas podrán solicitar apoyo para los gastos del traslado de su personal desde España a la ciudad objeto del viaje de prospección internacional, y el alojamiento y la manutención del personal de la empresa solicitante en el lugar o lugares de celebración de este.

Para los gastos relativos a viajes, estancia y manutención, tanto de los viajes de prospección como de la participación individual en ferias y eventos, la cuantía de las subvenciones asciende al 100% de los importes calculados siguiendo el método de costes simplificados basado en normativa europea. Se admiten como máximo 3 personas y 5 días por persona y por actuación en el caso de la participación en ferias y eventos expositivos internacionales y 1 persona en los viajes de prospección internacional. El importe máximo de subvención por beneficiario y actuación ascenderá a 50.000 euros.

Aunque solo se subvencionarán actuaciones realizadas con fecha posterior a la publicación de la convocatoria, podrán incentivarse gastos anteriores a esta fecha vinculados a una actuación elegible. La solicitud de ayuda deberá presentarse de manera telemática en la dirección www.andaluciaTrade.es/oficinavirtual después de la celebración de la actuación, en un plazo máximo de cuatro meses, y debe incluir, además, toda la documentación justificativa, lo que permitirá acelerar el pago de las ayudas.

Nuevo sistema de apoyo a la internacionalización

Con este novedoso programa de incentivos, el Gobierno andaluz completa su nuevo modelo de apoyo a la internacionalización de la economía y la empresa andaluza, que ejecuta la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a través de Andalucía Trade. Entre incentivos y servicios, cuenta con un presupuesto total de 63,45 millones de euros para el marco 2021-27, con el objetivo de incrementar el número de empresas andaluzas exportadoras, mejorar el posicionamiento internacional de las empresas andaluzas que ya lo son y aumentar la inversión andaluza en el exterior, a través de una estrategia clara y definida, alineando recursos y objetivos.

Además de la orden de incentivos, este sistema incluye una serie de servicios que van desde la información de la situación de los mercados de interés, hasta el asesoramiento y acompañamiento en los procesos de internacionalización, con una intensa programación de acciones de promoción exterior que incluye la participación en ferias y muestras internacionales con presencia en el stand de Andalucía Trade, la organización de misiones directas e inversas, y de proyectos individuales para facilitar la actividad internacional de las empresas en los mercados de todo el mundo.

En este nuevo modelo de apoyo tiene gran importancia la estrategia de diversificación de mercados desarrollada a través de la notable ampliación de la Red Andalucía Trade Internacional, que hoy día da servicios en 75 países de los 5 continentes, a través de sus 42 sedes. Son 27 países más que en 2019 y 12 más que en 2022.

La Red Andalucía Trade Internacional supone un apoyo decisivo sobre el terreno a las empresas andaluzas, algo fundamental para que las pymes puedan llegar a mercados lejanos en las zonas de gran crecimiento económico del mundo. Por ello, en su ampliación se ha priorizado Asía Pacífico, África, América y Oriente medio, a la vez que se ha consolidado la presencia en Europa, primer mercado continental de Andalucía.

Andalucía crece por encima de la media española

Andalucía ha alcanzado los 21.337 millones de euros en exportaciones en el primer semestre de 2025 con registros similares al mismo periodo del año anterior. La comunidad es, además, la única con una balanza comercial a su favor en los primeros seis meses del año del grupo de las tres grandes exportadoras. Igualmente, Andalucía se sitúa como la tercera comunidad autónoma exportadora del conjunto de España, con el 10,8% del total.

Con los datos del semestre, Andalucía disfruta de un saldo positivo de su balanza comercial con el exterior, de 1.194 millones de euros de superávit, con una tasa de cobertura del 106%, frente al déficit que sufre el conjunto de España de 25.113 millones de euros, por una tasa de cobertura del 89%, 17 puntos por debajo de la andaluza. Esto responde a que las importaciones realizadas por Andalucía sumaron 20.143 millones de euros, cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior (-2,5%).