Aena multiplicará por cinco sus inversiones en los aeropuertos andaluces con 1.267 millones entre 2027 y 2031

El gestor estatal aeroportuario Aena invertirá entre 2027 y 2031 casi 10.000 millones de euros en renovar los aeropuertos españoles, tal como recoge su Documento de Regulación Aeroportuaria para ese quinquenio (DORA III). Se trata de inversiones reguladas (no comerciales), que se financian con las tarifas que pagan las aerolíneas por el uso de los aeropuertos. Estas subirán en ese periodo una media del 3,8% (hasta los 43 céntimos), aunque en algunos aeropuertos medianos o pequeños Aena aplica incentivos en función de diversos parámetros, entre ellos el número de pasajeros.

Málaga ganará hasta un 45% más de superficie

En el caso andaluz, las inversiones se disparan respecto al periodo anterior 2022-2026. El gestor aeroportuario tiene previsto destinar 1.267,1 millones de euros a los siete espacios aeroportuarios del sur, cinco veces más (+431%), o, lo que es lo mismo, 1.028 millones de euros más. Destaca entre todas las partidas la del aeródromo Málaga-Costa del Sol, con 829,7 millones de euros, muy por encima de los 121,9 de los últimos cuatro años. De ellos 363 formarán parte del proyecto de ampliación del aeropuerto, lo que permitirá aumentar hasta un 45% la superficie operativa; esta obra se prolongará más allá de 2031, ya que Aena planea gastar hasta 1.500 millones en total.

En el arranque de la mayor ampliación de la historia de este aeropuerto se va a ejecutar la obra de un nuevo control de seguridad con tecnología que evitará que los usuarios saquen sus líquidos o dispositivos electrónicos, de un nuevo control de pasaportes y de un dique no-Schengen paralelo a la pista nueva, además de reconfigurarse el dique actual.

Ampliación de la zona de seguridad en Sevilla

En el aeropuerto de Sevilla, el segundo en dimensión en Andalucía, Aena multiplicará por cuatro lo invertido en 2026 con 235,2 millones de euros, y acometerá una ampliación completa de la zona de control de seguridad para absorber más tráfico; una renovación integral de procesos(climatización, protección contra incendios, aseos, accesos y dos nuevas pasarelas, 10 y 11), una nueva sala VIP, un nuevo edificio SEI (Salvamento y Extinción de Incendios) y un simulador de fuego; la ampliación del aparcamiento y un plan fotovoltaico.

Jerez experimentará un crecimiento notable gracias a 95,1 millones de euros de inversión, casi cuadruplicando la etapa anterior, con un reforzamiento de los equipos de seguridad y actualización de procesos, intervenciones en marquesinas peatonales, adecuación de zonas de autobuses, terraza solárium y mejoras de facturación; e intervenciones en plataforma y campo de vuelo para prevenir inundaciones y ampliar la operatividad. Además, hay un programa para incorporar luces LED, nueva climatización, calderas, etc.

En Almería la inversión será de 43,8 millones de euros, casi cinco veces más. Entre otras cosas, Aena prevé un "diseño funcional" de la terminal para redimensionarlo según necesidades futuras, un recrecido de pista y mejoras en seguridad, con equipamiento para filtraje y vehículos SEI. Para el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén Aena destinará 42 millones de euros, más del doble que en 2022-2026. Se acometerán un recrecido de pista y una nueva configuración de la plataforma para mejorar capacidad y operaciones; un refuerzo del equipamiento de seguridad, así como la regeneración de accesos, marquesinas en embarque y autobuses, ampliación de llegadas y mejoras eléctricas. También habrá inversiones en medidas de eficiencia energética.

En Córdoba se adecuará el pavimento de pista y se ampliará el SEI, y habrá también mejoras en seguridad y equipamiento técnico. En la terminal se adecuará el aparcamiento y se transicionará hacia la tecnología de iluminación LED. En total se invertirán 17,9 millones, más del doble que en el quinquenio anterior. Por último, al helipuerto de Algeciras se destinarán 3,4 millones. Se renovará la climatización, se creará la sala Vip y se migrará del balizamiento a LED en el campo de vuelo. También habrá nuevos sistemas de información, comunicaciones y seguridad.

En Andalucía, el aumento de tarifas en los aeropuertos oscilará entre los 35 céntimos de Málaga y Sevilla y los 25 del resto. Con incentivos (es decir, si hay aumento de tráfico o de rutas por parte de la aerolínea) se quedarían entre 25 y 10 céntimos.