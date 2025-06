Airbus firma contratos en el Salón Aeronáutico de París para más de cien aviones

El Salón Aeronáutico que se está celebrando estos días en París está suponiendo una actividad frenética en la cartera de pedidos del Consorcio europeo de Airbus. Han sido varios los anuncios de nuevos contratos y estrategias de colaboración que han salido a la luz durante la celebración del evento, algunos de ellos con su repercusión traducida en mayor carga de trabajo para las factorías andaluzas.

El principal contrato lo ha firmado con Vietjet, la aerolínea privada más grande de Vietnam, para un importante pedido de 100 aviones A321neo de pasillo único, con el potencial de agregar otros 50 en el futuro. El acuerdo fue firmado por el CEO de Vietjet , Dinh Viet Phuong. Para su presidenta, Nguyen Thi Phuong Thao. "Estos aviones modernos y eficientes han sido fundamentales en el crecimiento de Vietjet, ayudándonos a hacer que los viajes aéreos sean más accesibles y asequibles para millones de personas, al tiempo que fortalecen nuestro papel como conector para el desarrollo económico, el intercambio cultural y la conectividad global. Este acuerdo histórico representa un paso vital en la estrategia de crecimiento de Vietjet como grupo de aviación multinacional".

"Nuestro último acuerdo se produce pocas semanas después de que la aerolínea hiciera un pedido adicional de aviones de fuselaje ancho A330neo", ha afirmado Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente ejecutivo de ventas de Airbus para el negocio de aviones comerciales, en el Salón parisino. "Juntos, el A321neo y el A330neo serán socios perfectos para que Vietjet continúe extendiendo sus alas, adaptando eficientemente la capacidad más estrechamente a la demanda en toda su red. La aerolínea también se beneficiará de los altos niveles de uniformidad técnica que son exclusivos de los aviones Airbus de última generación".

El A321neo es el miembro más grande de la Familia A320neo más vendida de Airbus, ofreciendo un alcance y un rendimiento sin precedentes. Al incorporar motores de nueva generación y Sharklets, el A321neo ofrece una reducción de ruido del 50% y más del 20% de ahorro de combustible y CO₂ en comparación con los aviones de pasillo único de la generación anterior, al tiempo que maximiza la comodidad de los pasajeros en la cabina de pasillo único más ancha del cielo.

A finales de mayo de 2025, más de 90 clientes de todo el mundo habían encargado más de 7.000 aviones A321neo.

Seis aviones para Egipto

Entre los nuevos anuncios se encuentra también la contratación con la compañía Egyptair de nuevos pedidos. En concreto se trata de seis A350-900 adicionales como parte de su estrategia de expansión para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos. Con este acuerdo, la aerolínea alcanza un total de 16 pedidos en firme de este modelo A350-900.

Para el vicepresidente ejecutivo de ventas del negocio de aviones comerciales de Airbus, Benoît de Saint-Exupéry, “esta es la segunda vez que Egyptair realiza un pedido del A350 y esta decisión demuestra el valor que aporta. El A350 será un pilar fundamental en la trayectoria de la Egyptair, y esperamos que estas aeronaves desempeñen un papel fundamental en el éxito continuo, el crecimiento y la ambición de descarbonización de la aerolínea”, ha manifestado durante la celebración del salón parisino.

Según la información facilitada por la compañía aeronáutica, el A350 es el avión de fuselaje ancho más moderno y eficiente del mundo y ha establecido nuevos estándares para los viajes intercontinentales. Ofrece la mayor autonomía de cualquier avión comercial en producción actualmente. Impulsado por la última generación de motores Rolls-Royce, el avión está diseñado para volar hasta 9.700 millas náuticas (18.000 kilómetros) sin escalas, consumiendo un 25 % menos de combustible que los modelos de generaciones anteriores y con una reducción similar de emisiones de carbono.

Los A350-900 están equipados con una cómoda y espaciosa cabina Airspace, asientos amplios, techos altos y una atractiva iluminación ambiental. Al igual que todos los aviones Airbus, el A350 ya puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF). Airbus pretende que sus aviones sean capaces de utilizar hasta un 100% de SAF para 2030.

Más pedidos del A350 para Turquía

MNG Airlines (MNGA) se ha convertido en la última aerolínea en comprometerse con el nuevo A350F, tras la firma de un Memorando de Entendimiento para dos aeronaves. El A350F se convertirá en un elemento central de la futura flota de MNG, incorporando todas las ventajas de un carguero completamente nuevo a las operaciones de la aerolínea con sede en Turquía.

"Nos complace dar la bienvenida a MNG Airlines como nuevo cliente del A350F, lo que subraya el gran atractivo que este carguero revolucionario tiene en el mercado. El A350F aportará eficiencia y rendimiento de nueva generación, así como nuevos niveles de capacidad y una flexibilidad de carga sin precedentes. Esperamos garantizar una integración fluida en las operaciones de MNG", ha confirmado Benoît de Saint-Exupéry.

Diseñado como el avión de carga más avanzado del mundo, el A350F está diseñado para satisfacer las cambiantes necesidades del mercado global de carga aérea. Actualmente en desarrollo, transportará hasta 111 toneladas con una autonomía de 8700 kilómetros. Impulsado por motores Rolls-Royce Trent XWB-97, ofrecerá una reducción de hasta un 40% en el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en comparación con aviones de la generación anterior. Fabricado con más de un 70% de materiales avanzados, el A350F será 46 toneladas más ligero que sus competidores y contará con la puerta de carga en la cubierta principal más grande de la industria. Es el único carguero que cumple plenamente con las normas de CO₂ de la OACI para 2027 y, para cuando entre en servicio, tendrá una capacidad de SAF del 50%, con el objetivo de alcanzar el 100% para 2030.

A finales de mayo de 2025, el A350 había recibido más de 1.390 pedidos de 60 clientes en todo el mundo. Recientemente la compañía presentó su plan para incrementar la producción del A350 en 12 unidades mensuales para 2028 gracias a los cambios realizados durante este periodo en algunas de las factorías andaluzas. De hecho, parte de las piezas se fabrican en la factoría de Airbus en Puerto Real que está pendiente de traslado a las instalaciones de El Puerto, previsto para la segunda mitad del presente año.

Acuerdo con Singapur

Además de este pedido de Egyptair, la Agencia de Ciencia y Tecnología de Defensa de Singapur (DSTA) ha firmado un acuerdo con Airbus Helicopters para la integración de helicópteros tripulados y no tripulados con el helicóptero de carga media H225M, operado por la Fuerza Aérea de la República de Singapur (RSAF), y el sistema aéreo no tripulado (UAS) Flexrotor de Airbus Helicopters. La colaboración busca explorar cómo la integración de helicópteros tripulados y no tripulados puede mejorar la conciencia situacional y los resultados de las misiones mediante una demostración de vuelo.

"Al trabajar con Airbus Helicopters, podremos combinar nuestra experiencia en ingeniería para abrir nuevas posibilidades en la integración de helicópteros y drones. Esta combinación sinérgica de plataformas tripuladas y sistemas autónomos será un verdadero multiplicador de fuerza”, ha declarado el director ejecutivo de DSTA, Ng Chad-Son.

Colaboración con Leonardo

El acuerdo con la administración de Singapur se une a otro anuncio del Consorcio europeo, en esta ocasión con Leonardo, el grupo industrial italiano especializado también en el sector aeroespacial. Airbus Helicopters y Leonardo unen fuerzas para llevar a cabo un estudio de arquitectura que defina las bases de la evolución a largo plazo del NH90 en respuesta a una solicitud de la Agencia de Gestión de Helicópteros de la OTAN. La actualización incluirá mejoras estructurales clave en la aeronave, como aviónica modular, mayor uniformidad en la configuración, mejor mantenimiento y rendimiento, así como nuevas capacidades en combate colaborativo, conectividad y trabajo en equipo tripulado-no tripulado. El estudio, cuya adjudicación está prevista antes de finales de año, debería permitir a las naciones decidir los próximos pasos para la evolución de este producto en un plazo coherente con otros estudios en curso sobre capacidades y tecnologías de próxima generación.