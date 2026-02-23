Almirall dispara su beneficio hasta 46,2 millones de euros y acelera su crecimiento un 12,4% en 2025

Almirall supera todas las metas fijadas para el año 2025. La compañía alcanzó unas ventas netas de 1.108,1 millones de euros en el último ejericicio, un 12,4% más que en 2024, con un avance claro del negocio de dermatología en Europa, según el documento remitido a la Comisión Nacional de Valores paa comunicar sus resultados anuales.. La farmacéutica considera que el ejercicio permite sostener unos objetivos de medio plazo centrados en un crecimiento de doble dígito y en la mejora progresiva del margen operativo. El Ebitda se situó en 232,9 millones de euros, un 20,9% por encima del año previo.

La dermatología en Europa impulsa las cuentas

El negocio europeo volvió a ser determinante. Los ingresos en la región alcanzaron 1.005,9 millones de euros, un 14,9% más, con un peso del 90,8% sobre el total del grupo. La división de dermatología registró 608 millones de euros y avanzó un 25,6%. Este crecimiento se apoyó en Ilumetri e Ebglyss, los dos biológicos que articulan la estrategia de la empresa en enfermedades inflamatorias de la piel.

Ilumetri obtuvo 234,4 millones de euros, un 12,3% más, y mantuvo lo que la compañía califica como una posición favorable entre los tratamientos avanzados de psoriasis. El documento destaca que sigue en camino de alcanzar unas ventas pico superiores a 300 millones de euros. Ebglyss –medicamento para tratar la dermatitis atópica– aportó 110,8 millones de euros tras multiplicar por más de tres sus ingresos y consolidar su lanzamiento europeo, lo que abre paso a nuevos estudios clínicos y a una ampliación del acceso en más países. Productos como Wynzora (también para tratar la psoriais en casos más leves) y Klisyri –tratamiento de la queratosis actínica leve en adultos– también mostraron avances significativos en Europa, con crecimientos de 30,5% y 33,9% respectivamente.

La compañía afirma que la aceleración en dermatología responde a la combinación de ejecución comercial, fortaleza operativa y aumento del peso de los biológicos. A ello se suma el efecto de nuevas indicaciones, estudios de ciclo de vida y una red de alianzas que incluye compuestos en fases iniciales y avanzadas.

Resultados operativos y financieros

El documento subraya que la mejora del Ebitda se apoyó en el incremento de los ingresos y en un mayor apalancamiento operativo. Los gastos generales y de administración ascendieron a 501,1 millones de euros, un 7,9% más, en línea con las inversiones recurrentes requeridas para los lanzamientos en curso. El margen bruto llegó al 64,4%, una cifra que refleja el impacto de los royalties asociados a Ilumetri.

La inversión en I+D alcanzó 138,1 millones de euros, un 12,5% de las ventas netas. El grupo avanzó en seis programas de proof of concept y Fase II relacionados con hidradenitis supurativa, alopecia areata, eccema numular, dermatitis atópica y otras enfermedades inflamatorias, y prevé iniciar otros tres ensayos en los próximos doce meses. Su plataforma en terapias innovadoras incluye anticuerpos, proteínas de fusión y proyectos de mRNA/LNP enfocados en cáncer de piel no melanoma.

La deuda neta del grupo cerró en dos millones de euros, con una ratio Deuda Neta/Ebitda de 0 veces. La empresa resalta que el nuevo bono sénior no garantizado emitido en diciembre de 2025 refuerza su flexibilidad para explorar oportunidades de crecimiento inorgánico. El flujo de caja libre fue de 47,8 millones de euros, impulsado por la mejora del beneficio antes de impuestos, que ascendió a 74,5 millones de euros, frente a los 26,5 millones del año previo.

Perspectivas para 2026

La farmacéutica fija para 2026 un aumento de las ventas netas de entre 9% y 12% respecto a 2025 y un Ebitda situado entre 270 millones y 290 millones de euros. La compañía prevé que el conjunto de sus ingresos crezca a un ritmo algo inferior al de las ventas y que el gasto en I+D tienda hacia la parte media del intervalo del 20% sobre ventas, conforme avancen los principales programas clínicos.

La infromación facilitada al mercado indica que Almirall continuará centrada en consolidar los lanzamientos de Ebglyss y en gestionar la etapa de madurez de Ilumetri, al tiempo que evalúa adquisiciones de activos comercializados y acuerdos tempranos en terapias avanzadas. La empresa asegura que avanza conforme a los objetivos de medio plazo: crecer a doble dígito y alcanzar un margen Ebitda del 25% en 2028.