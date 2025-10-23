Ayesa, reconocida en los 'Óscar' de la Ingeniería por el diseño de una planta de tratamiento de aguas en Arklow

La nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Arklow (Irlanda), diseñada por Ayesa, ha sido reconocida como el Proyecto Internacional del Año en la edición 2025 de los British Construction & Infrastructure Awards (BCIA), celebrados en Londres. Según ha señalado la compañía este jueves en un comunicado, estos premios están considerados como los ‘Oscar’ de la Ingeniería y figuran entre los eventos más prestigiosos del calendario global del sector.

El proyecto, ejecutado por Uisce Éireann-Irish Water en colaboración con Ayesa Engineering, Ward & Burke Construction Ltd y Clancy Moore Architects, ha sido reconocido por su “sobresaliente logro en ingeniería, diseño sostenible e impacto positivo en la comunidad”. Este galardón se suma a una serie de distinciones que consolidan la planta de Arklow "como un referente de infraestructura sostenible y colaborativa, alcanzando ya un total de nueve premios", destaca la empresa andaluza.

El jurado de los BCIA, organizados conjuntamente por la Institution of Civil Engineers (ICE) y la publicación New Civil Engineer (NCE) del Reino Unido, elogió el enfoque integral del proyecto, resaltando que su diseño “representa una solución de ingeniería que aborda de manera integral los requisitos de carbono, sostenibilidad, resiliencia y participación de los grupos de interés. Además, el diseño arquitectónico respondió a las necesidades locales durante la construcción y respetó las sensibilidades del entorno y la comunidad”.

Paul Fallon, gerente de Infraestructuras en Uisce Éireann, aseguró que “ejecutar un proyecto de esta magnitud requirió una colaboración excepcional entre todos los socios involucrados, así como entre los numerosos proveedores y especialistas que nos apoyaron. Juntos, hemos entregado una solución de clase mundial que protege nuestros ríos y costas, mejora el medioambiente y apoya el desarrollo futuro de la ciudad”.

Por su parte, eñ director general para Reino Unido e Irlanda de Ayesa Engineering, John Byrne, añadió que este premio “no solo reconoce a Ayesa y a nuestros socios, sino que es una victoria para la ingeniería irlandesa y para la comunidad de Arklow. El proyecto ejemplifica cómo el diseño técnico de primer nivel, la colaboración con los grupos de interés y la responsabilidad ambiental pueden combinarse para generar valor duradero para Irlanda. Es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando los sectores público y privado trabajan con un propósito común”.

De su lado, Padraig Burke, director de Ward & Burke Construction, apuntó que “ejecutar el proyecto en un entorno costero y sujeto a mareas requirió una planificación precisa, innovación y trabajo en equipo en todos los niveles. El resultado es una infraestructura esencial que protegerá el medioambiente y servirá a la comunidad de Arklow durante generaciones”.

Finalmente, Andrew Clancy, director de Clancy Moore Architects, concluyó que “desde el principio, nuestro enfoque de diseño buscó respetar y reflejar el entorno costero de Arklow. Queríamos crear un edificio que se integrara en el paisaje, que enriqueciera su entorno en lugar de imponerse a él”.

Reconocimiento

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arklow elimina una de las últimas descargas de aguas sin tratar en Irlanda, protegiendo así el río Avoca y el mar de Irlanda, y permitiendo un crecimiento urbano sostenible. "Codiseñado por ingenieros, arquitectos y contratistas, el proyecto reimagina la infraestructura cívica tradicional a través de un diseño apilado, energéticamente eficiente, que reduce su huella, minimiza las emisiones de carbono y transforma una instalación funcional en un hito sostenible y visualmente respetuoso con la comunidad", subraya el comunicado.

El proyecto ya ha recibido la Medalla Downes de Engineers Ireland, el Premio al Mérito en los ENR Global Best Projects Awards, y el Premio a la Excelencia del Presidente del Instituto Irlandés de Planificación, además de obtener el segundo lugar en el Premio del Público del RIAI por su diseño e impacto comunitario. También ha sido galardonado como Proyecto del Año en los Premios de la Industria de la Construcción de Irlanda 2025, celebrados en Dublín, reafirmando la destacada contribución de Arklow a la ingeniería irlandesa e internacional.