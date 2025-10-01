HACE vende el Guadacorte Park a AZZ Hoteles, que lo incorpora como parte de su plan de expansión en Andalucía

La cadena sevillana AZZ Hoteles apuesta por Andalucía como parte de su plan de expansión. Prueba de ello es la incorporación del hotel Guadacorte Park de Los Barrios (Cádiz) a su cartera de establecimientos, con el objetivo de relanzar este emblemático establecimiento del Campo de Gibraltar como lugar de referencia para el público empresario y de negocios, sin perder protagonismo entre los turistas de la zona. La compañía ha acordado con Hoteles Andaluces con Encanto (HACE) su compra este miércoles, día en que ha asumido la gestión.

Como parte de este cambio de manos, el hotel, de cuatro estrellas y con 116 habitaciones, cambia su denominación a AZZ Guadacorte Campo de Gibraltar. La nueva propietaria pretende reforzar la tradicional fuerte presencia las celebraciones y los eventos de negocios.

El hasta ahora Guadacorte Park comenzó a operar en 1998 bajo la firma de Hoteles Andaluces con Encanto. En 2021, HACE cedió su gestión al grupo Senator vía arrendamiento. El acuerdo se anunció para 6 o 7 años, extensible hasta 21, aunque tras solo cuatro, el contrato ha debido resolverse anticipadamente y de forma negociada. La cadena vendedora ha valorado positivamente la operación, "desarrollada en un clima de diálogo y entendimiento entre las partes" y que permitirá a la compañía continuar con su estrategia de concentración y enfoque en activos de gestión directa.

Para AZZ Hoteles, fundada en 2017, el establecimiento es el octavo de su cartera de servicios, séptimo hotel, y aumenta sus plazas a 639. Todo ello en el marco de un plan de expansión con horizonte 2030, cuando pretende alcanzar los 20 inmuebles operados y las 1.400 plazas.

Sala de reuniones del hotel AZZ Guadacorte Campo de Gibraltar / AZZ

Enfoque a los negocios

AZZ considera que el hotel Guadacorte debe dar respuesta al viajero corporativo, con el foco de la nueva gerencia en convertirlo en un centro de reuniones, convenciones y congresos de carácter profesional, como ya hizo en anteriores etapas. Todo ello, sin descuidar el atractivo para el abundante público turista que se aloja en la zona. “El Campo de Gibraltar es una zona con una gran concentración de empresas potentes y queremos que el hotel recupere ese espíritu de negocios que tan necesario es actualmente en una comarca con tanta actividad”, apunta Nicolás Álvarez Cervera, consejero delegado de AZZ Hoteles, quien considera que se ubica en "un enclave decisivo para la economía andaluza y española".

La cadena apunta a que realizará una importante inversión para renovar varios elementos del hotel con el objetivo de aumentar "su confort y funcionalidad", como son: habitaciones renovadas con nueva colchonería y detalles orientados al cliente corporativo, zona de la piscina remodelada para mejorar su comodidad y cambios en la recepción para facilitar la atención y el tránsito de los huéspedes con un concepto más actual.

Actualmente, el hotel cuenta con salones y terrazas con capacidad para 450 personas, a lo que se suman 18.000 metros cuadrados de jardines, configurando "un entorno versátil que lo convierte en uno de los principales referentes para reuniones profesionales y celebraciones sociales en la comarca".

Entrada principal del hotel AZZ Guadacorte Campo de Gibraltar / AZZ

Todo el año

Como parte de su estrategia de revitalización del ahora AZZ Guadacorte, la cadena hotelera se marca el objetivo de mantener abierto el complejo todo el año, rompiendo la tendencia de cerrar en enero y febrero que venía marcando Senator Hoteles durante su gestión del establecimiento. “El hotel tiene potencial para ser un lugar de referencia durante los doce meses del año”, apunta Álvarez Cervera.

La compañía considera que las amplias instalaciones del hotel lo convierten en una opción idónea para el público turista y familiar, además del de carácter profesional, gracias a sus servicios de piscina exterior, jardines, gimnasio, sauna, pistas de pádel y una completa oferta gastronómica.

AZZ Hoteles resalta su ubicación estratégica en plena Bahía de Algeciras como atractivo para los visitantes que quieran disfrutar de la costa, tanto en la provincia de Cádiz como en las playas malagueñas. Además, la empresa destaca que su proximidad a gran cantidad de campos de golf, especialmente los de Valderrama en Sotogrande y La Alcaidesa en San Roque, lo convierte en un punto idóneo para los aficionados a este deporte.