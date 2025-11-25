Boquerón Games, los juegos de mesa que triunfan por Europa

Los juegos de mesa malagueños conquistan Europa. La joven editorial Boquerón Games irrumpió el pasado mes de octubre en Spiel Essen 2025, la feria de juegos de mesa y cartas “más importante del mundo”. Concretamente, del 22 al 26 de octubre, el encuentro celebrado en Alemania albergó, este año, a más de 220.000 visitantes entre profesionales, distribuidores y aficionados, según la empresa malagueña.

Fundada en Antequera en 2022 por Alberto Sánchez y Paula Fernández, la compañía ha logrado posicionarse en el panorama español con un catálogo centrado en la diversión familiar y una estética reconocible, señalan. Su presencia en Spiel Essen, la que consideran una cita estratégica para el sector por su capacidad para generar contactos comerciales y tendencias globales, supone, según sus responsables, “un hito” en la trayectoria de esta editorial independiente.

En este sentido, fue la primera vez que la editorial acudía a la cita con un stand de demostración propio, informan a este diario. Los dos años anteriores, aclaran, su presencia fue exclusivamente a través de reuniones profesionales. “Poder estar en una cita tan señalada e importante como esta no solo ha supuesto un impulso enorme a nivel profesional, sino también humano”, declaran.

“La asistencia ha tenido un impacto económico muy positivo tanto en la venta a público final, pero sobre todo en la acogida que ha tenido nuestro catálogo respecto a empresas del sector a nivel internacional”, manifiestan. Además de llevar los ya consolidados títulos ¡Patas arriba! o Remolacha –título más vendido con casi 10.000 unidades, primer juego que sacaron y el que más tiempo lleva en el mercado, indican–, desde Boquerón Games apostaron por sus nuevas propuestas, con las que, además, buscan abrirse a mercados europeos. Estas son Pirate King!, nominado al Premio Jugamos Todos 2025 a la autoría de juegos de mesa creados y editados en España del XX Festival de Juegos de Córdoba, y Bim Bam Bum. Las dos nuevas incorporaciones protagonizaron un stand que levantó una “gran acogida” entre el público internacional, como indica Paula Fernández.

“Ambos son juegos que siguen la filosofía boquerón: visualmente alegres, sencillos, rápidos, destinados a todo tipo de público y de autoría nacional”, explica Sánchez, quien destaca el creciente talento creativo español en un sector “en plena efervescencia”. Por ello, para competir contra las grandes editoriales, desde Boquerón señalan su valor diferencial descansa en no ofrecer solo un juego, sino "una experiencia completa". "Ofrecemos productos diferenciados, muy cuidados y pensados para disfrutarse en todo tipo de mesas", agregan mientras reconocen que no buscan competir en cantidad, sino en calidad, cercanía y originalidad.

“Los asistentes a Spiel Essen han alucinado con nuestra nueva propuesta. Bim Bam Bum se ha hecho un pequeño hueco tanto entre los más jugones como las familias que allí se han acercado gracias a su color, diversión, sencillez y esa esencia que siempre le queremos dar a nuestros juegos”, afirma Fernández.

Desde Boquerón Games aseguran que su participación en Spiel Essen les permitió avanzar en conversaciones con “distintas personalidades del mundo de los juegos de mesa”, que se acercaron al stand a “conocer más sobre nuestros juegos, probarnos y darnos un feedback muy positivo”. Entre ellos, distribuidores y editoriales internacionales, detallan.

Pese a ser una empresa joven, Boqueron Games “mantiene una evolución muy positiva”, apuntan desde la entidad. Actualmente, cuenta con varios acuerdos de licencia internacional en México, Chile y Francia, que, dicen, “están empezando a convertirse en un pilar importante para el negocio”. Sus previsiones para 2026 pasan por un “crecimiento continuado”, gracias a la consolidación y ampliación de su catálgo y una expansión internacional progresiva, dicen. Destacan que hasta comienzos de 2025 solo contaban con dos miembros en el equipo, cifra triplicada a día de hoy con los seis integrantes de Boquerón.

Asimismo, apuntan a las ventas internacionales como una “parte creciente” de su facturación total, basándo su modelo de distribución en acuerdos de licencia con editoriales en distintos países, distribuciones locales en mercados estratégicos y promoción directa en ferias nacionales como el Festival de Córdoba, InterOcio en Madrid, entre otras, e internacionales como la reciente Spiel Essen.

Con apenas tres años de vida, la editorial malagueña sigue defendiendo su lema “de Málaga para el mundo”, mientras contribuye a reforzar la presencia andaluza en una industria en expansión, cuya cuota de mercado actual supera los 13.000 millones de euros a nivel mundial y se espera que exceda los 27.000 millones en 2032, según Fortune Business Insights.