La cotizada Squirrel Media se refuerza en Andalucía con la compra del grupo Green Shark

La cotizada Squirrel Media ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100% del grupo Green Shark, una firma de comunicación y entretenimiento integrado por múltiples compañías, con presencia en Cataluña, Madrid y especialmente en Andalucía, según ha informado este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo Green Shark cuenta actualmente con una facturación superior a los 15 millones de euros, y se prevé que aporte a Squirrel un resultado bruto de explotación (Ebitda) anual superior a los 1,5 millones de euros.

La transacción, de la que no se especifica el precio, se ejecutará mediante la entrega de acciones de nueva emisión de Squirrel, valoradas a un precio de 3,20 euros por acción, y su integración operativa dentro del grupo está prevista para el próximo mes de noviembre.

Squirrel ha destacado que esta operación le permitirá integrar un conjunto de activos estratégicos "de alta complementariedad", reforzando "de manera significativa" sus divisiones de Media, Contenido y Network, y consolidando su capacidad operativa y comercial en el ámbito nacional.

"Esta adquisición representa un nuevo avance en la estrategia de crecimiento y consolidación de Squirrel como grupo tecnológico líder en entretenimiento y media, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones integrales a marcas y audiencias, y reforzando su compromiso con la innovación y la excelencia operativa", ha subrayado la compañía.

Negocio en Andalucía

La cotizada, que también adquirió a principios de año la agencia sevillana NF Media, estima que "con la incorporación de Green Shark, la vertical de negocio de Squirrel amplía de forma significativa sus capacidades operativas, su cartera de clientes y su oferta de servicios en Andalucía, estimándose una facturación conjunta superior a 45 millones de euros al cierre del ejercicio 2025 en la comunidad".

Squirrel, tercer operador de televisión privado de España, anunció en febrero un acuerdo para la adquisición del 100% de las participaciones de la compañía sevillana NF Media y de la castellonense Materia Prima Production (Matpro) para reforzar su posición en el ámbito publicitario independiente.

NF Media es una agencia de medios 360, constituida hace más de 30 años con sede central en Camas. La compañía está especializada en proveer soluciones de comunicación en tiempo real, con especial foco de negocio en la planificación y compra de medios 'on' y 'off line'.

Por su parte, Matpro, con sede en Castellón, es una compañía focalizada en la realización de proyectos integrales dentro del ámbito de la producción de eventos, escenografía y retail.

El acuerdo de integración incluyó la permanencia de los accionistas/gestores así como del personal clave de ambas compañías, que cuentan con una plantilla cercana a los 40 profesionales.

En el ejercicio 2024, NF Media y Matpro alcanzaron una facturación consolidada de más de 22 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de más de 2 millones de euros, lo que implica un margen Ebitda próximo al 10%.