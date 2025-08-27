Decathlon inaugura tres tiendas especializadas en fútbol en Andalucía

Decathlon ha dado un paso más en su estrategia de especialización con la inauguración de 18 espacios Pro Shops de fútbol en sus tiendas de España, sumando más de 4.000 metros cuadrados dedicados en exclusiva a este deporte. Entre ellos, tres se ubican en Andalucía: en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Guadalmar (Málaga) y Granada, consolidando así la presencia de la firma en uno de los territorios con mayor tradición futbolística.

La compañía deportiva recalca que, de este modo, "refuerza su posicionamiento como una de las marcas con mayor oferta del mercado, con productos y servicios diseñados para distintos perfiles de jugadores". Además, cuenta con 90 vendedores especializados que han recibido formación técnica en fútbol para asesorar y acompañar a los clientes durante su experiencia de compra.

Según explica el director comercial de fútbol de Decathlon España, Sergio San Felipe, el objetivo es "acercar el fútbol a todos los públicos, escuchar y acompañar a todos los amantes de este deporte". A su juicio, estos nuevos espacios buscan transformar la compra en una experiencia única, donde la pasión por el fútbol sea el eje central.

Los Pro Shops, fuera de Andalucía, están en lugares como Alcobendas, Alcorcón, Campanar, L'Illa, Majadahonda, Ramblas, Rivas, San Sebastián de los Reyes y Tenerife.

Un nuevo concepto de tienda especializada

El proyecto Pro Shops responde a una tendencia de crear espacios especializados dentro de las propias tiendas Decathlon, orientados a disciplinas deportivas concretas. En el caso del fútbol, estos puntos ofrecen desde material técnico avanzado hasta equipaciones oficiales, accesorios para entrenamiento y soluciones adaptadas a diferentes niveles de práctica.

Con esta apuesta, Decathlon amplía su catálogo y redefine la forma en que los aficionados se relacionan con el deporte, integrando asesoramiento experto y variedad de producto en un mismo entorno.