Los dueños de Molino del Genil compran a José María Zafra y Miguel Solís un edificio de oficinas en la Cartuja

La familia cordobesa Martínez-Sagrera ha adquirido un edificio de oficinas en el parque científico y tecnológico Sevilla Park Tech, en la isla de la Cartuja. Ha vendido el inmueble la sociedad patrimonial Foro Investment Ibérica, propiedad de Zaybensa -de las familia Zafra Benjumea a través de Zaybensa- y de Miguel Solís Martínez-Campos, marqués de La Motilla -a través de la sociedad Guelmisa-, según ha podido saber El Conciso.

Los Martínez-Sagrera están vinculados al desarrollo agrícola de toda la Vega del Guadalquivir y la almazara Molino del Genil, fundada en 2007 en la finca La Suerte de Écija (Sevilla), propiedad de la misma familia desde 1946. La empresa se dedica a la producción y comercialización de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, integrando desde el cultivo hasta la extracción. Beatriz Martínez-Segrera, portavoz de Promociones Bembézar, ha confirmado a El Conciso la operación de compraventa a través de su sociedad Promociones Bembézar, subrayando que se han subrogado en todos los contratos de alquiler existentes.

No es ésta la única inversión de esta familia en la Cartuja, ya que la misma sociedad patrimonial es propietaria de dos inmuebles de 7.000 metros cuadrados en el antiguo Edificio de Prensa de la Expo 92, junto a la Avenida Carlos III. Uno de ellos ha sido alquilado a la tecnológica Apipana y en el otro está el Liceo Francés.

El edificio en cuestión está situado en el Camino de los Descubrimientos 11 de la isla de la Cartuja, junto a otro ocupado por la empresa DTM, de Ignacio Benjumea y otros socios. Aunque el activo estaba tasado por Krata en 5,3 millones, la operación de compraventa se ha cerrado en torno a los 2,5 millones de euros. El inmueble fue construido hace veinte años en una parcela de Foro Investment Iberia, aunque fue reformado después del Covid. Tiene más de 2.000 metros cuadrados construidos de oficinas y 26 plazas de garaje.

La ocupación actual del inmueble es del 100%, teniendo sus inquilinos contratos de larga duración. Entre esos arrendatarios se encuentran el grupo audiovisual, digital y multimedia ADM, que ocupa cuatro plantas del inmueble. Además, Alter Enersum, empresa de energías renovables del grupo extremeño Cristian Lay (CL), ocupa dos módulos de una planta; la empresa Dron Z, de José María Zafra, está instalada en otro módulo; Edmi Spain (antes Woodwallow), especializada en desarrollo de software para la gestión de dispositivos IoT, tiene alquilada otra planta, al igual que la ingeniería VSing Innova 2016.