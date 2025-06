Martín Carrillo: "Tenemos el objetivo de alcanzar las 300 empresas en el 2026"

Málaga/Hace una semana, el almeriense Martín Carrillo era designado nuevo presidente del Smart City Cluster -la asociación de empresas dedicadas al desarrollo de ciudades inteligentes- con sede en el parque tecnológico de Málaga (el Málaga TechPark) sustituyendo en el cargo a Miguel Ángel Romero, al frente del cluster desde mayo de 2023, que dejaba su puesto al ser incompatible con sus responsabilidades laborales. Carrillo, directivo de la alianza empresarial desde 2019 y fundador de la empresa de telecomunicaciones Setesur, con presencia en Madrid, Murcia y Almería, 'estrenará' la presidencia en la asamblea general del Smart City Cluster que tiene lugar este viernes en su sede del parque tecnológico malagueño.

Pregunta.Es directivo del Smart City Cluster desde 2019, ¿qué cambios ha notado en la asociación en estos últimos años?

Respuesta.Los mismos cambios que hemos notado en la vida normal y cotidiana de los ciudadanos. Las empresas que componemos el clúster tenemos que adaptarnos a las necesidades actuales. En nuestro caso, de las smart cities, pues estamos muy enfocados en las ciudades y tenemos que evolucionar en esa línea, y tanto nosotros como los ciudadanos tenemos que adaptarnos a ello.

P.Smart City Cluster, quizá suena demasiado técnico para el ciudadano de a pie… ¿cómo definiría el trabajo de la asociación a un joven de primero del grado de ingeniería informática?

R.El término de smart city es un término que es muy utilizado en tecnología. Lo que pasa es que ahora tenemos que evolucionar no solamente en la parte tecnológica. Las ciudades tienen que evolucionar en muchos aspectos: en tema de sostenibilidad, en tema energético… y precisamente las empresas que estamos integradas dentro del cluster tenemos esa capacidad de poder ayudar a la ciudad a evolucionar y todo, para que el ciudadano tenga una vida lo mejor posible. Y es que hay ciudades donde es difícil vivir, y luego están las pequeñas ciudades, las smart villages, donde nuestra ayuda va enfocada a fijar a la población, de manera que tengan todas sus necesidades cubiertas y evitar así su despoblación.

P.En su dosier de Inteligencia Artificial aplicada a las ciudades, de este mismo año, señalaban algunos proyectos como el que su empresa, Setesur, abandera en Sierra Nevada, ¿podría darnos más detalles del mismo?

R.Es un proyecto que ha evolucionado en el tiempo, desde su nacimiento en 1996, y en este caso está centrada en el usuario, para que tenga una experiencia positiva en esos días que va a estar en la estación de esquí. Hemos utilizado el big data, las imágenes de las cámaras y las analíticas diseñadas por nosotros y nuestros socios para mejorar la experiencia del usuario para que no tenga que esperar colas, modificar la velocidad del remonte, etc..., gracias a una herramienta que va evolucionando, va aprendiendo, y es lo mismo que podemos hacer con las movilidad en las ciudades. Son entornos en los que la tecnología nos permite ayudar al ciudadano.

P.En Villanueva del Rosario también está en marcha otro proyecto de la IA aplicada a la monitorización del agua potable, ¿sabe de otros proyectos en Andalucía de este tipo?

R.Hay proyectos que se llevan desde el propio cluster y otros que están llevando a cabo las propias empresas integradas en él, y en aspectos donde la tecnología nos ayuda, como son el tema del ahorro del agua o del ahorro energético. Por ejemplo, la posibilidad de que la iluminación varíe en función de la movilidad de los peatones en la zona y que podrían llegar a un ahorro del 30% en la factura normal de un municipio.

P. ¿Esta iniciativa ya está implantada en algunas ciudades?

R. Está implantada ya. Es una tecnología que ya lleva unos años en el mercado, pero desgraciadamente es muy difícil de implantar cuando el proyecto de montar luminarias de una ciudad se contrata a una empresa con su propia tecnología, que no es inter operable con otras y lo que está haciendo es que los municipios se gasten mucho dinero.

P.A comienzos de año, en su informe de Tendencias para 2025, hablan de la importancia que tendrá durante este año la aplicación de la IA, la movilidad sostenible y una cada vez mayor conciencia climática en las ciudades… llevamos seis meses del año, ¿han variado estos desafíos?

R.Esos elementos son fundamentales para que el ciudadano quiera seguir viviendo en su ciudad y no busque alternativas. Estamos viendo que la gente está saliendo al extrarradio porque a veces es imposible vivir dentro por la movilidad, porque no hay una suficiente masa de árboles para poder evitar el calor.

P.¿Están percibiendo que las administraciones y entidades locales estén apostando claramente por estas iniciativas a la velocidad correcta?

R.Tenemos que implicar a las administraciones para que evolucionen. Ahí tenemos un reto importante. Hace no mucho hablamos de que la mayoría de los ayuntamientos tenían el problema dentro. Son los propios empleados de la administración pública son los que tienen que dar el paso adelante y no tener la idea de ‘yo me dedico a lo que me he dedicado toda la vida y no quiero cambiar’. A veces encontramos ahí el freno, más que en las empresas que trabajamos en ese sector. Y los propios gobernantes de la ciudad, que la mayoría sí están alineados en esa dirección de implantar todas estas tecnologías, porque les pueden ayudar a la gobernanza de la misma.

P.Son en torno a 200 asociados en el cluster entre empresas y administraciones, ¿hay algún objetivo concreto de ampliar esta cifra a corto o medio plazo?

R.Esta Junta Directiva tiene ese objetivo de avanzar en el crecimiento de empresas y de buscar qué empresas pueden sentirse cómodas dentro del clúster y que puedan ayudarnos. Hasta ahora esta llegada se producía por naturaleza, y algunas tal como venían se marchaban. Ahora queremos que el ingreso de nuevos asociados crezca a un ritmo bastante importante. La cifra de 300 sería un objetivo ya no alcanzable en 2025, pero el equipo va a trabajar en un crecimiento rápido y sostenible. Si se alcanzan esas 300 empresas en 2026 sería muy satisfactorio.