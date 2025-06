Garamendi critica la "politización" de la opa de BBVA a Sabadell y que se demore ya 14 meses

Santander/No ha entrado en el fondo de la cuestión, pero sí, y con intensidad, en la forma. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que la opa hostil de BBVA a Sabadell, planteada en abril de 2024, se haya demorado hasta 14 meses, una situación que para él genera "inestabilidad" y "perjudica a las dos entidades". Además, ha arremetido contra el Gobierno con dureza por no haber hecho el planteamiento de compra sin fusión mucho antes, "hace un año", lo cual, argumenta, "hubiera dado una cierta estabilidad a las dos entidades".

El líder de la patronal española no ha querido entrar en si la condición impuesta por el Ejecutivo obedece al interés general, pero si ha asegurado que desde hace un año la opa se "ha politizado mucho" y que no le gusta "la intervención política". Y ha añadido que todo el proceso que contempla la ley se podía haber hecho en un espacio más corto de tiempo, ya que la demora en la resolución de este asunto "crea incertidumbre en accionistas y clientes".

En este sentido, se ha referido a la ley de defensa de la competencia, que no es específica y que, presuntamente, deja margen de maniobra al Gobierno para actuar. "Que la ley sea orientativa no es bueno. La gente necesita reglas claras. La gente de fuera (refiriéndose a los inversores) nos mira", ha señalado, y ha criticado muy especialmente la consulta popular del Gobierno previa a su decisión y tras la autorización de hasta 25 entidades reguladoras. "No lo entenderé nunca. Puede preguntar lo que quiera a quien quiera, pero una consulta popular genera falta de confianza", ha dicho.

Garamendi ha manifestado, por otro lado, la "absoluta neutralidad" de la CEOE respecto a la operación en sí, y ha recordado que tanto BBVA como Sabadell son socios de la CEOE. "Mi obligación es defender a las dos entidades. Y CEOE es una confederación, las entidades que la forman pueden tener opiniones distintas y respeto la de Foment (la patronal catalana, contraria a la opa)", ha afirmado.

Afirma que se está "estirando el chicle" de la tramitación de la reducción de jornada

Garamendi ha abordado otros temas, como la tramitación en el Congreso de los Diputados de la reducción de jornada. En su opinión, ante las enmiendas a la totalidad de Junts, PP y Vox (cuya votación se va retrasando y se puede alargar hasta septiembre) el Gobierno está "alargando el chicle; como ve que no sale, pues sigo con el debate". En su opinión, salga o no salga adelante, la CEOE ha "hecho su trabajo", que es informar a los grupos parlamentarios de que considera que es una medida perjudicial por su coste, que estima en 23.500 millones de euros, y por no haberse negociado en el marco del diálogo social.

Asegura que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, colocará en la agenda el control horario (si no sale la reducción de jornada) sin diálogo social, pero para Garamendi "no va a ser tan fácil instalarlo, no solo por las empresas, sino por los trabajadores, que van a decir que también tienen derecho a la intimidad, que qué es eso de ser controlados".

España tiene que participar en el aumento del gasto en defensa, guste o no

También ha opinado sobre el acuerdo en la OTAN para ampliar el gasto en defensa a un 3,5% del PIB, a lo que se suma un 1,5% en infraestructuras. "España ha firmado, firmar ha firmado", ha asegurado, y ha añadido que nuestro país "tiene que estar con la Unión Europea". "No es un tema de que nos guste o no nos guste, tenemos que participar. Si no, lo vamos a pagar".

Situación general del país "muy preocupante"

Garamendi la situación general en España, por otro lado, "muy preocupante", por los casos de corrupción, "con noticias que se van acumulando en todos los planos" y porque las empresas se ven con falta de confianza "en muchos casos" para invertir. "Falta seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad en la norma. El país está en un momento inestable, y estamos para sumar, pero están saliendo normas que no son buenas para España y para la economía", ha manifestado