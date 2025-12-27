El fondo de inversión HIG ultima la venta de la ginebra rosa de Puerto de Indias tras refinanciar su deuda

El fondo de capital riesgo HIG Europe está cerrando los últimos flecos para la venta de Puerto de Indias, la empresa sevillana fundada por los hermanos José Antonio y Francisco Rodríguez, pionera en la categoría de ginebra de fresas. Una vez que el Juzgado Mercantil 1 de Sevilla ha homologado la reestructuración financiera de la compañía Sevillian Craft Spirits, empresa dueña de la ginebra Puerto de Indias, la desinversión de HIG podría cerrarse antes de finales de año, según fuentes cercanas a la operación consultadas por El Conciso.

La famosa ginebra rosa de Puerto de Indias tiene su origen en la compra por parte de José Antonio y Francisco Rodríguez de la fábrica de Anís Los Hermanos, ubicada en Carmona (Sevilla) y una de las más antiguas de Andalucía al haber sido fundada en 1880 por un emigrante vasco. Aunque esa bodega estaba especializada en anís al licor de canela y pacharán, los nuevos propietarios decidieron innovar. Un error en la maceración de frutas les permitió inventar la ginebra rosa y patentar una bebida que lograron colocar en más de 14 países.

El boom de esta ginebra de fresas le convirtió en la tercera de España al llegar a vender en 2017 casi 6 millones de botellas, lo que permitió a los fundadores facturar ese año 32 millones de euros y ganar 6,8 millones de euros, despertando el interés de HIG Europe, filial del fondo estadounidense HIG Capital. En 2018, los fundadores dieron el pelotazo al vender el 66% del grupo a Sevillian Craft Spirits, creada por HIG para llevar a cabo la operación. El 2021% vendieron el resto del capital al mismo fondo, aunque quedó como accionista minoritario Javier Barnés, socio que se incorporó en 2015 a Puerto de Indias y que actualmente tiene un 1,3%. HIG pagó más de 100 millones de euros por la práctica totalidad del grupo Puerto de Indias.

La aparición de nuevas ginebras saborizadas, la paralización de la hostelería y el turismo con la pandemia, y la caída del consumo de bebidas espirituosas como consecuencia de los nuevos hábitos dieron al traste con las previsiones de beneficios, lo que le hizo sumar pérdidas entre 2020 y 2024 de más de 25 millones de euros. Sólo en 2024, cuando vendieron 4,6 millones de botellas, las cuentas consolidadas del grupo arrojaron unas ventas de 31,2 millones; 9,3 millones de números rojos; una deuda financiera a largo plazo de crédito de 6,7 millones y a corto plazo de 24,6 millones, registrando un fondo de maniobra negativo de 21,9 millones, según la herramienta Insight View, de Iberinform.

Empresa en funcionamiento

Con el barco haciendo aguas y para garantizar el principio de empresa en funcionamiento, Sevillian Craft Spirits ha optado por reestructurar 30 millones de euros de su deuda, parte de lo cual procedía de un crédito sindicado y otras dos líneas avaladas en 2020 y 2021 por el ICO. El acuerdo de refinanciación establece como plazo de pago hasta el año 2031 para pagar la deuda a CaixaBank, BBVA, Banco de Crédito Cooperativo, Ibercaja, Bankinter, Pichincha, Cajamar y Arquia. A ello se suma una inyección financiera de casi medio millón de euros de BBVA y Cajamar, condicionada a la aprobación judicial de la reestructuración de la deuda. Una vez garantizada su viabilidad con este acuerdo y siguiendo la práctica de los fondos, que desinvierten en un período de entre tres y siete años, HIG ha decidido ahora vender la fábrica de ginebra rosa, que tiene en su hoja de ruta un plan de expansión internacional por Estados Unidos y México, donde no ha caído tanto el consumo de alcohol.

Eduardo Gómez, titular del Juzgado Mercantil 1 de Sevilla, ha homologado esta reestructuración financiera, que ha sido ya comunicada a las partes implicadas, que tiene no obstante un período para presentar alegaciones. La firma de la venta de Puerto de Indias a un inversor está pendiente de completar ese trámite de alegaciones para que la homologación de la refinanciación sea firme, según ha podido saber ese periódico.