Fundación 'La Caixa' se mantiene como la empresa más responsable y sostenible de España

Fundación ‘La Caixa’ se mantiene, un año más, como la entidad más responsable y sostenible de España, según el último Estudio de Éxito Empresarial y Responsabilidad Social, ESG y Sostenibilidad elaborado por Advice Estrategic Consultants.

El Corte Iglés y CaixaBank también repiten en el segundo y tercer puesto, respectivamente, del ranking anual que elabora esta consultora, cuyo ‘top 5’ de empresas que destacan por sus elevados índices de sostenibilidad y su compromiso social “tangible” se completa con Telefónica e Inditex, que en este caso intercambian posiciones respecto al resultado de 2024

Entre las diez primeras firmas que tienen "verdaderamente en cuenta" las demandas y preocupaciones de sus grupos de interés y de la sociedad y que, por lo tanto, son las mejor reconocidas por su RSE (Responsabilidad Social Empresarial), se incluyen Santander, Mercadona, Cellnex Telecom, Iberdrola y Meliá. Estas diez empresas son las mismas que lideran el listado de firmas con mejor reputación que elabora la misma consultora.

"El estudio identifica un cambio estructural en la concepción del compromiso social de empresas e instituciones. Los líderes de opinión creen que el compromiso social empresarial ha de conocer, asumir, integrar y tener en cuenta, para actuar, el contexto económico, la geopolítica, las tendencias sociales, las demandas de la sociedad (población general, pymes y autónomos) y las nuevas tecnologías de la digitalización, como la Inteligencia Artificial", ha explicado Jorge Díaz-Cardiel Torres, socio director de Advice Strategic Consultants.

Los líderes de opinión también tienen en cuenta la lucha contra el cambio climático, la atención a las necesidades sociales evidentes y acción a la hora de evaluar el compromiso RSE de las compañías.

Respuesta a los nuevos retos sociales

Fundación 'La Caixa' destaca en primera posición por ampliar su radio de acción para responder a los nuevos retos sociales, con un presupuesto anual de 800 millones de euros para 2030. Además, la fundación también prevé estudiar nuevas líneas de actuación, como la sostenibilidad ambiental, la salud mental y la longevidad.

Por su parte, El Corte Inglés ha lanzado también un nuevo plan de sostenibilidad y ESG y Responsabilidad Social en 2025, tras las actualizaciones previas de 2018 y 2022. Como empresa que quiere ser responsable y comprometida, El Corte Inglés mantiene un avance continuo hacia las mejores prácticas en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo.

CaixaBank movilizará 100.000 millones de financiación sotenible entre 2025 y 2027 a través de su nuevo Plan de Sostenibilidad , récord en Europa y contribuye 1,18% al PIB de España, trabajando en la inclusión financiera y social, en aras de una economía más sostenible que beneficie a todos.

Por su parte, Telefónica destaca por contribuir al crecimiento económico y social de las regiones en las que opera. Esta aportación pone en valor la importancia que la conectividad y la transición digital tienen tanto para la sociedad como para fomentar un desarrollo económico sostenible.

Seguidamente, Inditex es mencionada en este ranking por querer crear moda de calidad para todas las personas, continuar innovando y mejorar su eficiencia al tiempo que reduce sus impactos, avanza hacia un modelo circular y logra las cero emisiones netas.

Finalmente, cabe destacar el caso de Cellnex Telecom, que este verano ha cumplido una función "esencial" a favor de la sociedad y del medioambiente, a propósito de los incendios, desplegando unidades móviles, estaciones base transportables y ha reforzado sus redes de misión crítica en los incendios forestales registrados en Navarra y Castilla y León. Además, ha asegurado la disponibilidad de servicios de emergencia en Valencia, Galicia, Asturias y Extremadura.