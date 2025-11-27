Grupo ABU compra dos parcelas en primera línea de playa en Conil para un residencial de lujo

La promotora inmobiliaria Grupo ABU acaba de adquirir dos parcelas en primera línea de playa en Conil (Cádiz) para construir un residencial de lujo que supondrá una inversión de 12 millones de euros, según ha informado la compañía, fundada y presidida por Jesús Vera. Grupo ABU, dirigida por María Jesús Tejedor, afirma que "la adquisición de estas parcelas y el desarrollo de este nuevo residencial supone un paso más en nuestro crecimiento en la costa gaditana. Sin duda, es el resultado de un trabajo minucioso, y con la convicción de que este enclave merece una promoción excepcional".

La superficie de ambas parcelas suma 1.982 metros cuadrados y tendrán una edificabilidad de 2.656 metros cuadrados, según datos de la promotora. Esta promoción, ubicada en un enclave privilegiado en primera línea de una de las playas más espectaculares de la costa gaditana, se ubicará en la playa de los Bateles, a escasos metros de la muralla y el casco histórico de Conil. ABU asegura que este residencia se integrará "de manera armónica en este paisaje único y rodeado de naturaleza, ofreciendo viviendas de varias tipologías y estarán diseñadas para la calidad de vida", contando la promoción con 35 plazas de garaje bajo rasante y trasteros.

El residencial albergará unas 20 viviendas con espacios diseñados de manera personalizada, "un proyecto que refleja la esencia de los proyectos de ABU y su compromiso con la excelencia. Con este nuevo proyecto en Conil reafirmamos nuestra visión de crear arquitectura de vanguardia en enclaves únicos. Es una apuesta estratégica que refleja nuestro compromiso con la excelencia".

Para María Jesús Tejedor, "es fundamental que este residencial se integre de manera respetuosa y armónica en un paisaje tan especial como la playa de los Bateles. Diseñaremos un proyecto que dialogue con la naturaleza y que pone en valor la belleza de este entorno privilegiado".

Parcela de Conil donde construirá Grupo ABU un residencial de lujo con 20 viviendas / M.G.

"Esta promoción se posiciona como una oportunidad irrepetible para quienes buscan una vivienda única en un entorno natural incomparable. Cabe destacar la ubicación privilegiada, no sólo por estar en primera línea de playa, sino también por la proximidad al conjunto de La Chanca de Conil, entorno declarado Bien de Interés Cultural por su relevancia histórica y porque supone un equipamiento y espacio libre de primer orden, incluyendo biblioteca municipal y museo; además del espacio libre donde se desarrollan las principales actividades culturales del pueblo. Por otro lado, el residencial tendrá conexión directa con la plaza de

El grupo promotor ABU de origen sevillano está viviendo un momento clave de expansión tanto en el territorio nacional. Recientemente anunció que también llevaba su sello a un nuevo proyecto en uno de los barrios mejor ubicados de la capital valenciana, y también en Sevilla. Cabe recordar que este otoño está lleno de lanzamientos en la capital hispalense. En cuestión de pocos días, la compañía ha comunicado dos nuevos residenciales en Sevilla, uno en el barrio del Porvenir y este de Chapina.

ABU está actualmente detrás de los cinco proyectos residenciales más relevantes que se desarrollan en Sevilla: dos fases de Residencial en Artillería, otras dos en Residencial Fábrica de Vidrio, Residencial El Prado y los dos nuevos desarrollos de El Porvenir y Chapina. Además, estas promociones no solo destacan por su ubicación estratégica, sino también por su concepción diferencial dentro del mercado inmobiliario.

Playa de Conil, en la provincia de Cádiz / M.G.

Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como socio fundacional y máximo accionista, cuenta entre sus asociados con importantes empresarios tanto del ámbito local y nacional, y está basado en un formato societario pionero en el sector, siendo la primera compañía en volumen de negocio a nivel autonómico y entre las diez primeras a nivel nacional. Esta promotora inmobiliaria es artífice de numerosas construcciones de viviendas innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Actualmente cuenta con más de 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid, la Comunidad Valenciana y San Sebastián y genera más de 4.000 puestos de trabajo. La compañía actualmente vive uno de sus mejores momentos y alcanza a día de hoy una facturación anual de 1.400 millones.