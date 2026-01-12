La gaditana Frizonia sustituye 30 años después el sistema de climatización del 'Elcano' que ya surca el mar en una nueva travesía

El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano partió sábado desde Cádiz para su XCVIII crucero de instrucción. Antes, y tras una intensa travesía en 2025 con la Princesa de Asturias a bordo como guardiamarina, se ha sometido a nuevos trabajos de modernización en la varada que le ha llevado los últimos meses a Navantia San Fernando. Una de las principales actuaciones desarrolladas ha sido la sustitución de la planta de climatización, a cargo de la empresa isleña Frizonia, responsable hace más de 30 años de la instalación del sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado que ha funcionado hasta hace dos meses.

"La primera obra que contratan Javier y Emil, socios fundadores de la empresa, fue la planta de aire acondicionado para este buque", recuerda Carlos González, consejero delegado de Frizonia, que se refiere a Javier Gamundi, presidente de la compañía, y Emil Lepitak, que atesoraban en los inicios de esta firma la experiencia adquirida en una empresa del sector que quebró y a partir de la que dieron el paso de continuar la actividad.

El buen trabajo realizado entonces, con un sistema de refrigeración duradero, ha funcionado más de 30 años, "robusto y funcional" y la respuesta que se ha dado a la Navantia y la Armada con los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado, en sus siglas en inglés) de los buques de la flota española y para otras marinas construidos estos años ha llevado a la Institución a renovar su confianza en Frizonia. "Hace dos años nos contrata la Armada, a través de Navantia, para recalcular y resideñar el sistema completo", señala González.

Trabajos en el buque 'Juan Sebastián de Elcano', durante su varada en Navantia San Fernando. / Armada Española

Evolución de las necesidades y la tecnología

La evolución del buque escuela, que ha cambiado mucho en estos años, los locales, los pañoles, los espacios, el número de personas a bordo hacía necesario un nuevo sistema. La realidad del Elcano es distinta: hace 30 años no existía el sollado femenino, por ejemplo. Ahora había que dar respuesta a esos nuevos espacios, su habitabilidad, los estándares de confort, las mejoras del ruido y las vibraciones o la eficiencia energética. Incluso había que atender al diseño de las travesías que actualmente realiza el barco, con más tiempo en Sudamérica, lo que supone mayores temperaturas y factores diferentes de humedad. "Los requisitos eran mayores", apunta el consejero delegado.

El trabajo de Frizonia se centro en analizar las nuevas capacidades exigidas y la conclusión fue una propuesta de renovación completa de todos los equipos. La participación de la empresa de San Fernando ha tenido un elevado componente de ingeniería, con un aporte importante de tecnología, acorde con los avances que estos sistemas de climatización han vivido en estas décadas. "En cada varada se ha hecho trabajo de mantenimiento, pero llega un momento en que los cambios son tantos que hace falta una renovación", explica González. Los compresores han pasado de ser de pistón a ser de tornillo, pone de ejemplo, a lo que añade una mayor automatización de la planta con sensores modernos.

Hueco abierto en el caso del buque 'Juan Sebastián de Elcano' para realizar trabajos en su interior. / Armada Española

La sustitución se ha hecho en dos fases. En la varada de 2024, antes del crucero de instrucción en el que partió la Princesa Leonor, se reemplazaron los equipos de aire acondicionado, lo que técnicamente se denomina fan coil. En los trabajos que comenzaron en 2025, previos a esta nueva travesía, se procedió a suplir la central, la planta de enfriamiento del agua, "que podemos decir que es el corazón del sistema".

En ello han estado inmersos en Frizonia desde noviembre, con todo el equipo a pleno rendimiento en las últimas semanas, hasta este mismo viernes. "El diseño de la planta lo hicimos en un modelo 3D para verificar espacios y la ubicación de componentes, porque el espacio a bordo es reducido. Así que esto último que hemos hecho es recrear con gafas de realidad virtual cómo ha quedado el local", desvela.

La modernización del buque escuela

Estos trabajos desarrollados por Frizonia forman parte de un plan de modernización del bergantín goleta que se inició hace varios años por parte de la Armada y Navantia para llegar a 2027, cuando conmemora su centenario, como un buque "más seguro, energéticamente eficiente, más funcional y cómodo para su dotación", en palabras de 2024 del jefe de Mantenimiento Arsenal de Cádiz, el capitán de navío Gerardo Rodríguez Mendoza.

Varada del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' en Navantia San Fernando.

En esta última varada, sin ir más lejos, la unidad de negocio de Reparaciones de Navantia en la Bahía de Cádiz ha procedido a la puesta a punto de las principales estructuras del buque con la renovación de jarcias, la sustitución de dos de los palos, el mayor popel (el tercer palo, previsto en 2024 y que finalmente se retrasó a 2025) y el palo mayor proel; el cambio completo de la planta de tratamiento de aguas residuales, la renovación del tranvía de mayor popel o la reestructuración de los camarotes de suboficiales en proa. Son unos trabajos en los que tanto la empresa tractora como la industria colaboradora gaditana juegan un papel esencial.

El Juan Sebastián de Elcano salió de dique el pasado 14 de diciembre, unas maniobras que coincidieron con una jornada de puertas abiertas organizadas por Navantia en sus astilleros de San Fernando. Desde entonces había ido ultimando los trabajos de la varada, incluidas pruebas de mara en la Bahía. El día 7 de enero arribó a Cádiz y este sábado partió rumbo al Caribe y Estados Unidos, en su nuevo viaje, "manteniendo la esencia y espíritu" a pesar de la modernización profunda a la que se somete desde hace unos años para llegar en plenitud a su centenario en 2027.