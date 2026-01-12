El CEO de Heineken anuncia que dejará su cargo a finales de mayo

El consejero delegado y presidente del consejo de administración de Heineken, Dolf van den Brink, ha comunicado al consejo de supervisión de la cervecera neerlandesa su decisión de dimitir del cargo el próximo 31 de mayo, puesto que ocupa desde hace casi seis años. La decisión se ha tomado de forma consensuada con el propio órgano de supervisión y pone fin a una trayectoria de 28 años vinculada a la compañía.

Según ha informado la empresa, el consejo de supervisión respeta la decisión del ejecutivo y ha anunciado que pondrá en marcha un proceso de búsqueda para designar a su sucesor. Con el objetivo de garantizar la continuidad y aprovechar su profundo conocimiento del grupo y del sector, Van den Brink permanecerá vinculado a Heineken como asesor durante un periodo de ocho meses, a partir del 1 de junio de 2026.

“Tras seis años como CEO y más de 28 años en Heineken, creo que este es el momento oportuno para la transición de liderazgo, mientras la compañía se prepara para la siguiente fase de la estrategia EverGreen”, ha señalado Van den Brink. En este sentido, el directivo considera que la empresa ha alcanzado una etapa de madurez en la que un relevo en la cúpula permitirá seguir avanzando en sus ambiciones a largo plazo.

Por su parte, el presidente del consejo de supervisión, Peter Wennink, ha agradecido el liderazgo de Van den Brink y su compromiso sostenido con la compañía, especialmente en un periodo marcado por profundas transformaciones en el sector. Asimismo, ha subrayado que el momento es adecuado para iniciar un proceso de sucesión que garantice un liderazgo sólido y estable de cara al futuro.

La salida del máximo ejecutivo se produce en pleno despliegue de la estrategia EverGreen, el plan con el que Heineken aspira a lograr un crecimiento del negocio “superior y equilibrado”, sustentado en un modelo de creación de valor basado en la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Esta hoja de ruta se articula en cinco grandes ejes: dar forma al futuro de la cerveza, financiar el crecimiento a través de una mayor productividad, elevar los estándares medioambientales, reforzar la conexión con los clientes mediante la transformación digital y maximizar el potencial de su capital humano.