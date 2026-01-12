La Junta de Andalucía identifica 119 proyectos que están en riesgo por no estar cubiertos por la planificación eléctrica del Gobierno

La Junta de Andalucía cree que la planificación eléctrica presentada el pasado mes de octubre por el Gobierno -que contempla una inversión en toda España de 13.500 millones de euros hasta 2030- "perpetúa el agravio" en infraestructuras de este tipo para Andalucía, "limita su desarrollo industrial" y "desaprovecha su potencial para el uso de energía limpia", en palabras del consejero de Industria, Jorge Paradela.

La planificación del Ministerio para la Transición Ecológica eleva a 959 millones de euros la inversión en Andaucía, de los cuáles 458 son para nuevas actuaciones. La Junta de Andalucía ha pedido en sus alegaciones 102 actuaciones nuevas valoradas en 365 millones, lo que elevaría a 823 millones la financiación en los próximos años. Según la Consjería de Industria, lo contemplado por el Gobierno solo atiende el 23% de sus peticiones y supone el 11,8% de la inversión total prevista para España, cuando Andalucía representa el 15,8% del consumo y la región está, según sus cálculos, un 40% por debajo del promedio nacional en densidad de la red de transporte por mllón de habitantes.

Estas 102 actuaciones extra se han solicitado, según afirma la Consejería de Industria en un comunicado, tras "un amplio proceso de escucha e identificación de las necesidades eléctricas de empresas, industrias y promotores energéticos". De esta forma se han identificado 119 proyectos "que requieren nuevas infraestructuras no contempladas en el actual borrador de planificación para ser viables" y que suman 14.500 MW (o 14,5 GW), y también se ha recibido por parte de las empresas distribuidoras la solicitud de 19 nuevas posiciones de apoyo necesarias en subestaciones para cubrir proyectos de demanda. Todas estas solicitudes suponen una potencia total no atendida cercana a los 18.000 megavatios (MW) o 18 gigavatios (GW).

Una infraestructura clave no contemplada: el eje Lancha-Peñarroya-Maguilla en el norte de Córdoba

Andalucía reclama la construcción de 16 nuevas líneas, la repotenciación de 6 ejes ya existentes, la construcción de 12 subestaciones y la instalación de 3 nuevos transformadores. En total, 37 actuaciones estructurales con una inversión asociada de 306,4 millones de euros.

Entre las infraestructuras prioritarias para la Junta que no han sido contempladas por el Ministerio para su ejecución antes de 2030 destacan el eje Lancha-Peñarroya-Maguilla de 400 kilovoltios (kV) y la nueva subestación de Peñarroya, actuaciones "críticas", según la Junta para atender necesidades de demanda y generación del Valle del Guadiato y Los Pedroches en Córdoba. Para Paradela, el desarrollo de esta infraestructura es fundamental para corregir el retraso de una de las zonas con mayor "infradotación de España". Además, acusa al Gobierno de generar una "ceremonia de la confusión" respecto a esta inversión porque "inicialmente no se incluyó en la planificación; luego María Jesús Montero dijo que sí; el Gobierno volvió a decir que no en una respuesta al Senado y luego que sí"

Por otro lado, para dotar de viabilidad a gran parte de la actividad económica identificada en el proceso consultivo, la Junta ha solicitado la construcción de 65 nuevas posiciones de acceso en subestaciones, con una inversión de 58,6 millones. "Con ello, se atendería la demanda para consumos industriales localizados en el entorno de Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada; se facilitaría el desarrollo de plantas de generación renovable para atraer más actividad industrial a las provincias de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva; se atenderían proyectos de hidrógeno verde, especialmente en las provincias de Cádiz y Huelva; y se aseguraría la potencia necesaria para los centros de datos previstos en Sevilla y Granada".

Según la Junta, si no se realizan estas inversiones e desaprovecharía el "gran potencial" con el que cuenta la región para la generación de energía verde, que hoy día cuenta con más de 16 GW de potencia renovable instalada. No en vano, afirma Paradela, la comunidad ha aportado más del 25% de la nueva potencia renovable instalada en el país en los últimos tres años, y el 39% solo en el último año (de junio de 2024 a junio de 2025).

La Junta critica que de los 959 millones previstos para Andalucía en la nueva planificación eléctrica, el 52% (502 millones) se corresponde con actuaciones aún no ejecutadas, y el 60% se destina a solucionar carencias o reforzar el funcionamiento general del sistema, "pero no responden a las necesidades específicas de Andalucía ni atienden al desarrollo industrial de la región".