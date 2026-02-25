Mercadona reparte 780 millones de su beneficio entre 112.000 trabajadores

Mercadona ha repartido hoy 780 millones euros de sus beneficios a sus 112.000 trabajadores, en concepto de prima por objetivos, según ha informado la cadena de supermercados en una nota de prensa. En total, afirma, ha destinado mil millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla, ya que a esta variable por el resultado de la compañía se le suma la subida salarial de 2025 para compensar el incremento del IPC (2,9% en España y 2,2% en Portugal), equivalente a 126 millones de euros, y la ampliación del periodo de vacaciones de 30 a 37 euros, con un coste de 100 millones.

7.250 euros netos en un pago único para el 70% de la plantilla

En cuanto a la variable por beneficios, ha abonado dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y tres mensualidades a las que superan esta antigüedad. Estos último representan el 70% de la plantilla, y han recibido este miércoles 7.250 € netos, correspondiente a los 5.400 € en concepto de variable más su nómina mensual.

También se ha acometido una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros.

Además, el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días. Esta medid entra en vigor este mismo ejercico tanto en España como en Portugal.

Todas estas iniciativas, indica la firma “representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía, confirman que su modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que ellos son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los “Jefes” (como internamente la compañía llama a los clientes)”.

Incremento de la productividad, la rentabilidad y la cuota de mercado en 2025

Añade, además, que el “compromiso” de los trabajadores ha hecho que en 2025 se incremente en 2025 su productividad, “alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido”.

1.384 millones de beneficio en 2024 y 38.800 millones en ventas

Mercadona volvió a batir todas sus marcas en 2024. Disparó un 37% su beneficio hasta los 1.384 millones de euros, tras crecer un 9% en sus ventas, con 38.800 millones durante el año anterior y sumó 6.000 nuevos trabajadores.

La previsión para 2025 era la de invertir más de 1.000 millones de euros, crear más de 1.000 puestos de trabajo e incrementar un 3,5% las ventas, hasta alcanzar los 40.100 millones de euros. La cadena espera que el beneficio sea similar al de 2024, algo que se conocerá en el mes de marzo, como suele ser tradicional.