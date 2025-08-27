Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas en España para el verano de 2026 por la subida de tasas aeroportuarias

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha asegurado a Europa Press que anunciará el próximo miércoles en rueda de prensa el recorte de casi un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles en respuesta a la subida de tasas aeroportuarias anunciada por el gestor Aena hace unas semanas.

Wilson ha destacado que ha tomado esta decisión ante la "indiferencia" del Gobierno de España, que "está permitiendo que la infraestructura regional se deteriore y esté infrautilizada".

"Vamos a invertir donde podamos obtener un retorno", ha comentado el CEO de la aerolínea. Ryanair presiona de este modo a España para reformar la gestión de Aena, controlada en un 51% por el Estado, y mejorar la competitividad de los aeropuertos regionales que, en su opinión, ya están "casi al 70% vacíos debido a una estructura tarifaria fallida".

"Si los aeropuertos están vacíos, eso significa que el precio es malo. Es tan sencillo como eso", ha afirmado Wilson. Ryanair sostiene que la estructura de precios de Aena para estas instalaciones "ha roto y ha fallado" y continuará afectando negativamente las perspectivas económicas.

El anuncio de Aena de que incrementará las tasas un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero es, según Ryanair, "injustificada y perjudicial", ya que supone "el nivel más alto en una década" a pesar de que coincide con los máximos en beneficios y en pasajeros por parte del gestor aeroportuario.

El CEO de Ryanair ha criticado a Aena por ser "un monopolio que ejerce su poder aumentando los precios", mientras que en otras partes de Europa, como Italia, Suecia o Hungría, los aeropuertos y regiones están bajando los costes de acceso para ser más competitivos y atraer tráfico. "Si nosotros, la aerolínea de costes más bajos de Europa, no podemos hacer que funcionen, nadie puede", ha subrayado Wilson.

Consecuencias para la España vaciada

Las consecuencias de esta política, ha advertido Wilson, recaerá sobre los ciudadanos de las regiones, la conocida como la "España vaciada", quienes perderán la conectividad frecuente y de bajo coste. "Esto se traducirá en menos pasajeros, menos empleos, menos conexiones y menos oportunidades para el turismo", ha advertido.

Según ha explicado Wilson a Europa Press, la decisión de Aena de no incentivar a las aerolíneas para que utilicen la capacidad desaprovechada de sus aeropuertos regionales es el motivo que obliga a Ryanair a reubicar aviones y capacidad en mercados europeos más competitivos, donde los gobiernos "sí incentivan activamente el crecimiento".

"Parece que el Gobierno se conforma con dejar que los aeropuertos regionales se marchiten. Y parece que Aena no tiene ninguna intención de buscar modelos alternativos para esto", ha asegurado Wilson.

Se suma a otros recortes

Ryanair redujo este verano un 18% su capacidad, perdiendo un total de 800.000 asientos y 12 rutas debido a "excesivas tasas y falta de efectividad de los planes de incentivos de Aena". Pese a ello, su operatividad creció un 2% en España durante esta etapa.

La aerolínea irlandesa cesó sus operaciones en Jerez y Valladolid, retiró un avión basado en Santiago de Compostela y redujo el tráfico en los aeropuertos de Vigo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Asturias y Santander.

Pérdida de competitividad y turismo

"Sin una actuación urgente, España se arriesga a perder más capacidad e inversión frente a mercados más competitivos, dejando los aeropuertos regionales medio vacíos mientras los competidores de España prosperan", ha advertido Wilson.

En su opinión el problema es doble, ya que los grandes aeropuertos están llegando al límite de su capacidad y las instalaciones regionales están infrautilizadas. Como alternativa, Ryanair propone que la gestión de los aeropuertos menos rentables pudiera pasar a manos de las comunidades autónomas. "No nos importa quien maneje los aeropuertos, mientras sean competitivos", ha justificado.

En este punto ha recordado que "son las aerolíneas las que llevan pasajeros, no los aeropuertos". "Si fuesen un hotel, con esa ocupación estarían cerrados", ha sostenido Wilson, quien plantea que Aena los venda para que otros los puedan rentabilizar.

"Podría ser así porque lo hemos visto en otros lugares de Europa, pero son monopolistas. Estamos más que hartos de escucharles excusas. Tienen infraestructuras que no usan, pero no quieren que nadie las lleve", ha lamentado el CEO.

Inversiones "eficientes"

En estos momentos Aena está ultimando la redacción del Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-31 (Dora III), con inversiones para ampliar y remodelar varios aeropuertos. Wilson ha alertado de que aprecia "absolutamente necesario" dotar de más capacidad a Madrid, Barcelona, Málaga y los de Baleares y Canarias, pero ha pedido que la "expansión sea eficiente".

No obstante, Wilson ha advertido de que "estas inversiones se pagan con el dinero de las aerolíneas a través de tasas que afectan por 25 años, no con el dinero de Aena".

Respecto a la multa del Gobierno a cinco aerolíneas por las maletas (108 millones para Ryanair), Wilson la ha tildado de "populista" y cree que Bruselas terminará abriendo un expediente contra España: "Es una interferencia en la fijación de precios".