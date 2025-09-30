Bugattis, Rolls-Royce, Aston Martin... estos son los vehículos de superlujo vendidos con cuentagotas en Andalucía

Los compradores de los vehículos más lujosos que se matriculan en Andalucía tienen un denominador común: son empresarios españoles de entre 40 y 70 años, según confirman los concesionarios de las principales marcas. Quienes optan a estos vehículos en Andalucía forman parte de un selecto grupo de compradores, hasta el punto de que algunos de estos coches se venden con cuentagotas y sólo registran una matriculación en Andalucía en un solo año, como ocurrió en 2024 con el deportivo Bugatti Chiron (cuya producción se cerró hace un año), con un precio de venta superior a los 2,4 millones de euros.

De Aston Martin sólo se matriculó en Andalucía un vehículo en 2023 y fue el todoterreno deportivo de lujo DBX, que salió al mercado tres años antes. En 2024 se matricularon cinco Aston Martin en la región y entre enero y junio de 2025 se han vendido tres, según las estadísticas realizadas por Ideauto para Faconauto, patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas. Se puede encontrar un Aston Martin a estrenar desde 250.000 euros, siendo el más caro y potente el modelo Vanquish, con un precio a partir de 430.000 euros, del que no se ha vendido ninguno en Andalucía en los últimos tres años.

En España sólo hay concesionarios Aston Martin en Madrid y Barcelona, aunque fuentes de este fabricante indican que habría mercado para abrir uno en la Costa del Sol, ya que los vehículos de esta marca que se matriculan en Andalucía lo hacen en Málaga, Marbella y Estepona, además de Sotogrande (Cádiz), muy próximo a esa provincia. El 70% de los compradores de Aston Martin son españoles y el 30%, extranjeros. "La mayoría lo pagan al contado, salvo algún que los financia por ventajas fiscales", indican las mismas fuentes, que detectan un ligero aumento de ventas.

De la famosa casa Rolls-Royce no se matriculó ningún vehículo en Andalucía en 2023. En 2024 se vendió un modelo Phantom, con un precio base de casi medio millón de euros, y desde enero de 2025 se ha matriculado un Spectre. En la región se matriculó un McLaren Artura en 2023 y un modelo 750 S en 2024, este último con precios de salida de entre 322.400 y 354.700 euros. Los Bentley también tienen mercado en la comunidd, donde en 2023 se matricularon 20 unidades, frente a los 18 de 2024. Se trata de modelos cuyos precios oscilan nuevos entre los 221.550 y los 371.000 euros.

Maserati y Lamborghini

En cuanto a los míticos Maserati, en Andalucía se matricularon en 2023 un total de 16 vehículos, tres más que en 2024. El más vendido es el modelo Grecale, seguido del Levante (ya descatalogado). El concesionario Maserati de Málaga, que fue inaugurado hace seis meses, confirma que el comprador medio es un hombre de entre 40 y 60 años, y el 50% son nacionales y la otra mitad, extranjeros. Los precios de los Maserati oscilan entre los 100.000 y los 300.000 euros. Del modelo Mc Pura, que vale 250.000 euros, se han vendido en el primer semestre de este año.

Otros coches de alta gama como los Lamborghini también tienen hueco en Andalucía, donde se matricularon seis unidades en 2023, una más que en 2024. Del modelo Revuelto, el más rápido y potente de este fabricante y cuyo precio de salida es de 650.000 euros, se ha vendido uno en 2024 y otro en 2025, aunque el que más se matricula en la región es el modelo Urus, con un precio de entre 450.000 y 500.000 euros, del que se han vendido siete desde 2023. Fuentes del concesionario Lamborghini de Marbella afirman que el 60% de sus compradores son nacionales y el 40%, extranjeros. La mayoría de los compradores son empresarios, aunque hay algún agraciado en el sorteo de la lotería. El concesionario abrió hace tres meses y en ese tiempo han vendido más de cinco vehículos.

En lo que respecta a los Ferrari, en la comunidad autónoma se matricularon nueve vehículos en 2023, uno menos que en 2024. En lo que va de año, sin embargo, se han vendido tantos Ferrari en Andalucía como en el año anterior. La mayoría de los matriculados son el Ferrari Roma y el modelo 296 GTS. Del nuevo 12cilindri, que vale más de 500.000 euros, sólo se ha matriculado uno en los últimos tres años, según Faconauto.

Del modelo S de Tesla se matricularon en Andalucía cinco en 2023 y otros tantos en 2024, oscilando su precio entre los 110.970 y los 120.970 euros. Y de Lexus, en la región se vendieron dos en 2023 del modelo LC500, con precios que varían entre los 120.000 y los 176.000 euros. En 2024 y de enero a junio de 2025 no se ha matriculado ningún Lexus.