Lactalis invierte más de 12 millones en dos plantas de biomasa para sus centros de Granada y Albacete

Lactalis España y Magnon se alían para la promoción de dos nuevas plantas de biomasa en los centros de producción de Granada y Villarrobledo (Albacete) de la compañía láctea. Los proyectos cuentan con una inversión de más de 12 millones de euros.

Cada planta contará con una caldera de vapor saturado de 10 toneladas a la hora a 16 bar(g), alimentada con biomasa agroforestal certificada procedente de territorios colindantes. Esta tecnología permitirá sustituir el uso de gas natural por energía térmica renovable, con una capacidad de generación de 37.000 MWh/año en Villarrobledo y de 41.000 Mhw/año en Granada, para incrementar de forma significativa la energía verde que ya aportan las plantas fotovoltaicas operativas en ambas localizaciones.

La biomasa utilizada en las nuevas plantas estará íntegramente certificada conforme a los estándares europeos de sostenibilidad, de manera que se garantice su trazabilidad e impacto neutro en y emisiones. Su origen se sitúa en las provincias de Albacete, Granada y las zonas colindantes, lo que permitirá reducir la huella logística y favorecer el aprovechamiento de recursos agroforestales locales. Esta proximidad, además de asegurar un suministro estable, contribuirá directamente al desarrollo económico del entorno rural, generando actividad en zonas tradicionalmente vinculadas al sector primario, destaca Lactalis.

El proyecto contempla el empleo de tecnologías innovadoras para la generación y gestión eficiente de energía térmica renovable. Su diseño incorpora soluciones avanzadas que garantizan un rendimiento óptimo, una reducción significativa de emisiones y un impacto ambiental mínimo. Además, la gestión de subproductos como cenizas y escorias se realizará bajo criterios de sostenibilidad, con opciones de valorización como fertilizante agrícola o combustible alternativo, lo que integrará plenamente la economía circular en la operación diaria. Los proyectos generarán 20 empleos en cada planta, entre puestos directos e indirectos, y estarán operativos, según las previsiones actuales, a partir de junio de 2026.

"Este proyecto representa un nuevo hito en nuestra estrategia de descarbonización industrial en España. En Lactalis estamos avanzando de forma decidida y anticipada respecto a los objetivos globales del grupo, gracias a iniciativas como esta que nos permiten acelerar la transición energética en nuestras fábricas. La puesta en marcha de estas plantas de biomasa, junto con otras inversiones en energías renovables, demuestra que no solo cumplimos con los compromisos climáticos, sino que los superamos con visión, rigor y ambición", explica David Saliot, consejero delegado (CEO) de Lactalis España y Portugal.

Para Guillermo Negro, CEO de Magnon, "es una satisfacción poder ejecutar y gestionar este proyecto para una compañía como Lactalis, referente en el sector agroalimentario. Esta colaboración nos permite aportar todo nuestro conocimiento y experiencia en soluciones energéticas sostenibles, con un enfoque industrial, eficiente y comprometido con el entorno. Estamos orgullosos de contribuir a una transformación real del modelo energético en la industria alimentaria".

El proyecto de Lactalis en Granada que ejecuta Magnon, especialista en la producción de energía renovable con biomasa forestal y agrícola, cuenta con un presupuesto de 6,06 millones de euros. En el caso, de la planta albaceteña asciende a 6,35 millones. Ambas instalaciones están cofinanciadas parcialmente por el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial del Gobierno de España. Con su puesta en marcha la compañía láctea sumará en su objetivo de reducir en España el 76% de sus emisiones totales de CO2 de alcance 1 y 2 respecto al año base 2019, y acelerar así su estrategia de descarbonización industrial.