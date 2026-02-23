FRV construirá un sistema de almacenamiento en su planta fotovoltaica Alcores, ubicada entre el aeropuerto de Sevilla y la fábrica de Heineken

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), propiedad de la saudí Jameel Energy, ha anunciado el desarrollo en España de más de 1.200 megavatios de potencia (5.000 megavatios por hora) de sistemas de almacenamiento de baterías (BESS, por sus siglas en inglés), que espera que estén listos para construir (ready to build) entre este año y 2027, tras haber obtenido todos los permisos pertinentes.

De todos los proyectos que contempla solo uno está Andalucía, concretamente en Sevilla capital. FRV planea la hibridación de su planta fotovoltaica Alcores, de 81 MW de potencia, ya en operación y situada entre la fábrica de Heineken y el aeropuerto de la ciudad y que ya está en operación. FRV añadirá una BESS de 57 megavatios de potencia que tendrá una capacidad de 175 Mwh al año.

La planta Alcores está ubicada sobre una superficie de 152 hectáreas y tiene capacidad para abastecer al equivalente a 48.000 hogares al año, además de evitar la emisión de 140.000 toneladas de CO2 al año, según consta en la página web de la empresa.

El grueso de los proyectos, en Extremadura

El grueso de los proyectos de almacenamiento de FRV para los próximos años se concentra en Extremadura. En esa comunidad se desarrollarán los complejos San Serván 220 (56MW) y Solanilla (18 MW), cuyas hibridaciones estarán listas para construir en el primer trimestre de 2026. Adicionalmente el clúster Carmonita, que integra las plantas Carmonita Ministerio (320 MW), Sur (80 MW), Norte (91 MW) y IV (40 MW) se unirána los 111MW de hibridación previstos para hibridación en San Serván 400, lo que supondrá supondrán una capacidad híbrida de 652 MW.

En Cataluña, hay proyectados 334 MW epartidos en seis instalaciones de almacenamiento con baterías localizados en distintas zonas de las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona. Por su parte, Cantabria acogerá el proyecto Santander BESS Camarreal, un sistema de almacenamiento de 50 MW en el municipio de Camargo, con fecha estimada de inicio de construcción en el segundo trimestre de 2026.

“La combinación de proyectos híbridos y sistemas de almacenamiento independientes nos permite maximizar el rendimiento de nuestras infraestructuras, aportar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y garantizar un suministro más estable y resiliente. Esta estrategia responde a nuestra visión de liderar la transición energética mediante soluciones tecnológicas avanzadas, que no solo optimizan el uso de los recursos energéticos, sino que también refuerzan nuestra contribución al desarrollo de un modelo energético más sostenible y eficiente”, ha señalado Fernando Salinas, Managing Director FRV Iberia