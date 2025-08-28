Iberdrola supera los 1.300 puntos de recarga para vehículos eléctricos en Andalucía

Iberdrola continúa avanzando en su compromiso con la movilidad eléctrica y sostenible en España, alcanzando un total de 1.328 puntos de recarga operativos en Andalucía.

Esta infraestructura se distribuye de forma estratégica por toda la comunidad autónoma, con 361 puntos en la provincia de Málaga, 244 en Sevilla y 209 en Granada, facilitando el uso del vehículo eléctrico tanto en áreas urbanas como rurales.

A nivel nacional, la red de Iberdrola -incluyendo tanto su infraestructura propia como la gestionada junto a bp pulse- ya supera los 9.600 puntos de recarga, de los cuales 2.600 son rápidos y ultrarrápidos, consolidando su posición como la mayor red pública de recarga del país.

Todos los puntos de Iberdrola suministran energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOs). Esta iniciativa no solo impulsa un modelo de transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, sino que también contribuye activamente a la descarbonización y a la independencia de los combustibles fósiles.

Plan integral de movilidad eléctrica

La red pública de recarga permite recorrer la comunidad autónoma con seguridad, incluyendo tanto carreteras principales como secundarias. Además, la compañía ha desplegado estaciones de carga rápida y ultrarrápida que permiten recargar hasta el 80% de la batería del vehículo en menos de 15 minutos, siempre que el modelo lo permita.

Desde 2016, Iberdrola impulsa un plan integral de movilidad eléctrica que contempla soluciones de recarga en ámbitos públicos, residenciales, empresariales y en aparcamientos.

En Andalucía, esta estrategia ha llevado la infraestructura a grandes ciudades y también a municipios más pequeños, garantizando así el acceso equitativo a la movilidad sostenible en toda la región.

Para facilitar su uso, Iberdrola pone a disposición de los conductores una aplicación de movilidad que permite localizar puntos de recarga, consultar su disponibilidad en tiempo real, reservar, pagar y planificar rutas.

La app, considerada la mejor valorada del sector, ofrece además notificaciones sobre el estado de la carga, acceso a una comunidad de usuarios y novedades sobre el sector.

Compromiso con la transición energética

La apuesta de Iberdrola por la movilidad eléctrica se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a combatir el cambio climático y promover un modelo energético libre de emisiones.

El transporte, como principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, representa un eje prioritario en esta transformación.

En este contexto, Iberdrola se consolida como un agente clave en el despliegue de soluciones de movilidad eléctrica en Andalucía, colaborando con administraciones públicas, instituciones y empresas.

Además, la compañía ofrece soluciones energéticas a medida que incluyen el suministro de energía renovable a través de contratos PPA, proyectos de autoconsumo, sistemas de climatización con bombas de calor y electrificación de procesos industriales.