Opdenergy adquiere uno de los parques eólicos de Acciona Energía en Tarifa (Cádiz) como parte de la operación de 530 millones

El productor de energía Opdenergy ha adquirido el parque eólico El Cabrito, ubicado en Tarifa (Cádiz), como parte de una operación en la que la compañía ha comprado 13 parques eólicos propiedad de Acciona Energía en España. La operación, valorada en 530 millones de euros, recibió el visto bueno en primera fase de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La compra de este parque eólico por parte de Opdenergy se enmarca en su estrategia de expansión en España, donde cuentan con sede central en Madrid y nuevas oficinas recién inauguradas en Sevilla. La operación incluye una cartera de 13 instalaciones ubicadas en las provincias de Albacete, Cádiz, Cuenca, Lérida, Valencia y Zamora y que acumulan una potencia de 440 MW.

El acuerdo, según reveló la compañía, comprende una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo de hasta 351 MWp, asociada al potencial de hibridación de los parques eólicos incluidos en la operación.

Tanto Acciona Energía como la participada de Antin Infraestructure Parners dieron a conocer la transacción en julio, pero tenían que esperar a la autorización del regulador, que la concedió el pasado 16 de octubre tras estudiarla desde el 26 de septiembre. BNP Paribas y Baker McKenzie han actuado como asesores financieros y legales, respectivamente, de la operación.

"Con esta operación integramos una cartera de activos eólicos de alta calidad, con un perfil operativo contrastado y potencial de optimización futura, lo que refuerza nuestra plataforma como operador independiente a largo plazo. Esta transacción refuerza nuestra estrategia multi-tecnológica como productor independiente de energía (IPP) y acelera nuestro plan de negocio", señaló en julio el CEO de Opdenergy, Luis Cid. El presidente del consejo añadió que la transacción "refuerza nuestro modelo de crecimiento sostenible mediante la incorporación de activos eólicos en España que aportan solidez operativa, estabilidad financiera y avanzan nuestro compromiso con la transición energética".

Por parte de Acciona Energía, la operación se enmarca en su estrategia de rotación de activos orientada a "poner en valor la calidad de su cartera, reforzar su perfil financiero y consolidar su posición de liderazgo en el sector global de las energías renovables". La estimación es que el resultado de esta venta alcance los 190 millones de euros. Dentro de este programa detaca la reciente venta de dos carteras de activos hidráulicos en España a Elawan Energy (175 MW) y a Endesa (626 MW). Además, en mayo la compañía firmó un acuerdo con Luz del Sur, una de las principales empresas energéticas de Perú, para la venta del parque eólico San Juan de Marcona (136 MW).

El Cabrito

El parque eólico El Cabrito es uno de los dos que Acciona Energía tiene dentro de su cartera que se ubican en el municipio gaditano de Tarifa, junto al situado en Tahivilla. Cuenta con una potencia de 30 megavatios (MW) producidos por doce aerogeneradores que comenzaron a operar en 2019. En ese año, la hasta ahora propietaria realizó una repotenciación del enclave y sustituyó 90 unidades antiguas. Es la instalación más antigua de su clase de la provincia de Cádiz, ya que fue puesta en marcha originalmente en 1971.

La intervención desarrollada por Acciona permitió ampliar el espacio entre los aerogeneradores, facilitando el paso de las aves en un enclave de gran importancia para los movimientos migratorios, y reduciendo su impacto visual y en el entorno. Su producción media es de 112 gigavatios/hora anuales, lo que equivale al consumo de cerca de 30.000 hogares.