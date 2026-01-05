El precio de la electricidad caerá en torno a un 16% en este 2026, hasta unos 55 euros/MWh, según expertos

El precio del mercado mayorista eléctrico en España, el denominado 'pool', apunta una tendencia a la baja en 2026, con una caída del 16% frente al pasado año, hasta una media entorno a los 55 euros por megavatio hora (MWh), según estimaciones del grupo ASE, el mayor agregador de demanda eléctrica del país.

El 'pool' cerró el año 2025 con un valor medio de 65,52 euros/MWh, lo que representa un incremento del 4,2% con respecto al ejercicio anterior.

En concreto, los analistas de la consultora señalan que la sobreoferta de generación renovable, unos precios del gas contenidos y el débil crecimiento de la demanda "seguirán ejerciendo presión bajista sobre los precios de la electricidad en 2026 y en los años posteriores".

A este respecto, y teniendo en cuenta los mercados de futuros, sitúan el precio medio de la electricidad en 2026 en 54,55 euros/MWh, asumiendo un escenario de climatología normal y unos precios de gas y emisiones alineados con los niveles actuales -27 euros/MWh para el gas y 86 euros/tCO2)-. Así, bajo este contexto, estiman que el rango de precios se movería entre 48,51 euros/MWh en un escenario bajista y 62,34 euros/MWh en un escenario alcista.

Más competitivo que Europa

Además, según los datos del grupo ASE, España registró en 2025 un precio de la electricidad significativamente más competitivo que el de la mayoría de los países europeos, situándose solamente Francia por debajo (60,72 euros/MWh) dentro de las grandes economías europeas.

Asimismo, España fue el país que mostró la menor variación anual, con una subida del 4,16%, frente al aumento del 14,56% registrado en Alemania, mercado de referencia en Europa, donde el precio alcanzó los 89,53 euros/MWh.

En diciembre, el precio medio del 'pool' fue 77,91 euros/MWh, lo que supone una subida del 32,84% respecto al mes anterior (58,65 euros/MWh). Pese a este repunte mensual, el precio de diciembre registró una caída del 30% en comparación con el mismo mes del año pasado (111,24 euros/MWh).

El aumento de la generación fotovoltaica en 2025 (+12,5%) provocó que los precios en las horas centrales del día -entre las 10.00 y las 16.00 horas- se desplomaran un 28,43%, hasta situarse en 33,02 euros/MWh, mientras que en las horas punta de demanda -entre las 20.00 y las 24.00 horas- registraron un fuerte repunte del 12,56%, alcanzando los 100,57 euros/MWh, debido, principalmente, al incremento de los precios del gas en la primera parte del año y al fuerte aumento de los precios de las emisiones de CO2 (EUAs), que crecieron un 11,58%.

Los ciclos combinados

Asimismo, la generación de electricidad en España el año pasado se incrementó un 3,6%, con un mayor protagonismo de los ciclos combinados de gas (CCG), que reforzaron su papel para aportar estabilidad al sistema eléctrico a raíz del apagón.

En este sentido, el cero eléctrico peninsular del 28 de abril supuso un punto de inflexión en el mix de generación español ya que, aunque la potencia renovable instalada -eólica y fotovoltaica- volvió a registrar en 2025 un nuevo récord anual, con 9.408 MW adicionales, este crecimiento no se tradujo en un mayor peso de estas tecnologías en el mix de generación.

De esta manera, los analistas de ASE destacaron que mientras que en 2024 la generación eólica y fotovoltaica representaba el 40,3% del mix, en 2025 esta cuota se redujo ligeramente hasta el 40,0%.

"Este comportamiento responde a la política de seguridad aplicada por Red Eléctrica de España (REE) para reforzar la estabilidad del sistema y evitar nuevos incidentes. Como resultado, la generación de ciclos combinados de gas aumentó un 27,8% en 2025 y se intensificaron las restricciones a la generación renovable no gestionable (eólica y fotovoltaica)", añadieron.

Por otra parte, los analistas de ASE creen que el mercado español volverá a registrar en 2026 un aumento de la generación renovable no gestionable (eólica y fotovoltaica), junto con unos niveles de producción hidroeléctrica que previsiblemente se situarán en la media de los últimos años.

De esta manera, consideran que la corrección de los precios se concentrará principalmente en el primer trimestre de 2026, "impulsada por una elevada generación fotovoltaica y por unos precios de gas que prácticamente se sitúan en la mitad de los registrados un año antes".

Los costes de ajuste y balance

Mientras, ven "muy probable" que el operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE) mantenga durante 2026 un elevado nivel de generación con ciclos combinados de gas con el objetivo de reforzar la estabilidad de la red y evitar la repetición del apagón de abril.

En este contexto, las previsiones de grupo ASE apuntan a que los costes de ajuste y balance se mantendrán en niveles elevados, en torno a los 17 euros/MWh a lo largo de 2026.