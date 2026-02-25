Banco Santander prevé alcanzar 20.000 millones de beneficio y duplicar el dividendo en efectivo en 2028

Banco Santander prevé superar los 210 millones de clientes en 2028, frente a los 180 millones registrados a cierre de 2025, lo que, según el banco, reforzaría su posición como primer banco por número de usuarios en Europa y América. Con un crecimiento de ingresos de un dígito y una reducción de costes anual, el grupo espera situar la ratio de eficiencia en torno al 36% y alcanzar un beneficio superior a 20.000 millones de euros dentro de dos años. El retorno sobre el capital tangible (RoTE) se situaría por encima del 20%, apoyado en un crecimiento anual de doble dígito del beneficio por acción (BPA) y el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción iría aproximándose al 20% al final del periodo, según se desprende de la presentación en el Investor Day de Londres de su plan estratégico para el periodo 2026–2028.

La fortaleza del capital seguirá siendo un pilar de la estrategia. El banco prevé operar en 2028 con una ratio CET1 de aproximadamente el 13%, dentro de su rango operativo objetivo del 12–13%. El consejo tiene además la intención de devolver a los accionistas el exceso de capital por encima del 13% cuando finalice el plan.

Ana Botín, presidenta; Héctor Grisi, consejero delegado, y Jose García Cantera, director financiero, han detallado la estrategia del grupo y los principales objetivos financieros y operativos. El plan toma como punto de partida los resultados del ciclo 2023–2025, durante el cual el beneficio por acción creció un 68% y el valor contable tangible por acción más el dividendo por acción registró un crecimiento medio anual del 14%.

Resultados del ciclo anterior y punto de partida

En 2025, el grupo obtuvo un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros. Durante el periodo 2023–2025, la acción se revalorizó más de un 250% y el banco devolvió a sus accionistas aproximadamente 16.200 millones de euros mediante recompras de acciones desde 2021, lo que representa en torno al 18% de los títulos en circulación. Estos datos constituyen el punto de partida sobre el que se construye el nuevo plan estratégico.

El consejo de administración someterá a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas, prevista para el 27 de marzo, un dividendo final en efectivo con cargo a los resultados de 2025 de 12,5 céntimos de euro por acción, lo que eleva el dividendo total en efectivo del ejercicio a 24 céntimos, un 14% más que en 2024. El abono está previsto para el 5 de mayo de 2026.

La remuneración total al accionista con cargo a 2025 ascenderá a aproximadamente 7.050 millones de euros, equivalente al 50% del beneficio atribuido, distribuida a partes iguales entre dividendos en efectivo y recompra de acciones, lo que representa una rentabilidad equivalente de aproximadamente el 4,5%.

El dividendo en efectivo se elevará hasta el 35% en 2027

A partir de los resultados de 2027, el banco tiene la intención de elevar el porcentaje destinado a dividendo en efectivo hasta el 35% del beneficio, manteniendo en torno al 15% para recompras, con el objetivo de más que duplicar el dividendo en efectivo por acción en 2028 respecto al de 2025.

El Santander se ha comprometido a distribuir al menos 10.000 millones de euros en recompras con cargo a los resultados de 2025–2026, de los cuales 5.000 millones se pusieron en marcha a comienzos de este mes y 1.700 millones se completaron en 2025.

ONE Transformation e inteligencia artificial

Un eje central del plan es la continuación de ONE Transformation, programa orientado a la eficiencia operativa mediante el despliegue de plataformas tecnológicas comunes en los negocios globales del banco. Las inversiones en datos e inteligencia artificial están "plenamente integradas en el negocio" con el objetivo de ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, mejorar la productividad comercial y automatizar procesos. Para 2028, el banco prevé obtener más de 1.000 millones de euros en valor de negocio —entre ahorros de costes e ingresos adicionales— derivados de iniciativas en este ámbito, lo que contribuirá en torno a un punto porcentual a la mejora de la ratio de eficiencia del grupo.

Negocios globales y asignación de capital

El grupo opera a través de cinco negocios globales —Retail, Openbank, CIB, Wealth y Payments— con objetivos diferenciados para cada uno de ellos. En Retail, el foco se orienta hacia un modelo digital con presencia física; en Openbank, hacia el crecimiento como plataforma de consumo en distintos mercados; en CIB, hacia el negocio de bajo consumo de capital y basado en comisiones; en Wealth, hacia el aumento de activos bajo gestión y el negocio de seguros; y en Payments, hacia el crecimiento de doble dígito en ingresos con mejora progresiva de márgenes.

En materia de asignación de capital, el foco se mantiene en mercados y negocios con retornos superiores al coste de capital. Las adquisiciones de TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos, pendientes de cierre y sujetas a las aprobaciones regulatorias correspondientes, reforzarán la presencia del grupo en esos mercados. Se espera que ambos negocios alcancen un RoTE de aproximadamente el 16% y el 18%, respectivamente, en 2028, en línea con los bancos más rentables de su categoría en cada mercado. En torno al 80% de la cartera de crédito y el 65% del beneficio antes de impuestos provendrán de mercados de divisa fuerte y estable, lo que reducirá la volatilidad de los resultados del grupo.

Gobierno corporativo

El consejo someterá también a la junta general el nombramiento de Deborah Vieitas como nueva consejera independiente, en sustitución de Homaira Akbari, que no optará a la reelección. Vieitas es actualmente presidenta no ejecutiva de Banco Santander Brasil y cuenta con amplia experiencia en banca internacional, habiendo ocupado cargos directivos en BNP Paribas, Crédit Commercial de France y Caixa Geral de Depósitos en Brasil. Su incorporación al consejo refuerza el perfil internacional y la diversidad geográfica del órgano de gobierno.