Gonzalo García Valero ficha por Singular Bank para la oficina de Sevilla

Novedades en el mercado de la banca privada en Andalucía. Gonzalo García Valero se incorpora como nuevo consultor senior de Singular Bank en la oficina de Sevilla, ubicada en la calle Santas Patronas de la capital hispalense.

Singular Bank es un banco español y uno de los principales operadores de banca privada del mercado nacional. Creado a partir de la base de Self Bank, está especializado en asesorar a clientes con patrimonio a partir de 500.000 euros.

El nuevo consultor senior de banca privada de la oficina de Sevilla se incopora a un equipo de diez banqueros que lidera Manuel Sánchez Alarcón. Además, el banco tiene otros siete banqueros privados en la oficina de Málaga.

García Valero tiene una sólida experiencia de casi veinte años en el sector financiero en el que ha ocupado diversos puestso de responsabilidad.

Así, se une al proyecto de Singular Bank después de haber sido director de inversiones en Ahorro e Inversión, la agencia de valores creada por Mutua Madrileña y El Corte Inglés.

Previamente, también ha sido director de inversiones en Caser Asesores Financieros.

Antes ocupó diversos cargos en otros bancos como Renta 4 Banco, en el área de gestión de activos, donde se encargó de la gestión de fondos de fondos y del negocio de ETFs, y previo a esto comenzó su carrera como gestor de clientes institucionales en Banco Banif, que luego se convirtió en la banca privada del grupo Santander.