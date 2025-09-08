GDELS-Santa Bárbara y Novaindef crean un centro de excelencia en fabricación avanzada en Alcalá de Guadaíra

Virgilio García, CEO de Novaindef, y Plácido Puente Dura, director de Soluciones y Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida (LSS) de GDELS-SBS

GDELS–Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) ha sellado una alianza estratégica con Novaindef, empresa española líder en fabricación aditiva con sede en Linares, para la creación de un Centro de Excelencia en fabricación avanzada en las instalaciones de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra.

Según informa Santa Bárbara en una nota de prensa, se trata de un “ambicioso proyecto” que transformará radicalmente “el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los sistemas terrestres”. Por primera vez, un fabricante de equipos originales (OEM, según la denominación en inglés) combinará tecnologías de impresión metálica en 3D en entornos desplegados con capacidades de digitalización industrial de última generación.

Está previsto que este nuevo centro esté operativo a lo largo del primer semestre de 2026.

“Gracias a esta inversión estratégica, GDELS-SBS y Novaindef ofrecerán una solución integral única en el mercado, capaz de resolver obsolescencias críticas, reducir drásticamente los tiempos de parada y mejorar hasta en un 50% la capacidad de respuesta operativa”, afirma Santa Bárbara, propiedad de la norteamericana General Dynamics.

Fabricación y certificación de componentes en tiempo récord

El proyecto contempla la creación de un repositorio digital certificado, con “los más altos estándares” de ciberseguridad, que permitirá la “fabricación y certificación de componentes en tiempo récord”. Novaindef, con presencia estratégica junto a las principales ramas de las Fuerzas Armadas españolas y su centro nacional Cedaec en Linares, se consolida así como referente nacional en fabricación aditiva certificada para defensa.

Alienamiento con la estrategia europea de defensa

Según la firma, el proyecto se alinea con la Estrategia Europea de Defensa, al reforzar la autonomía operativa y la resiliencia industrial en escenarios complejos. Además, impulsa un ecosistema de colaboración tecnológica que integra a pymes innovadoras.

Plácido Puentedura, director de Soluciones y Servicios de Apoyo al Ciclo de Vida (LSS) de GDELS-SBS, destacó que “este acuerdo representa una revolución industrial en defensa. Apostamos por el talento nacional y por una tecnología que redefine los estándares de fabricación avanzada en Europa.”

Por su parte, Virgilio García, CEO de Novaindef, explicó que “es un orgullo liderar desde España una iniciativa que sitúa a nuestras capacidades tecnológicas en el centro de la transformación digital de la defensa.”

“Con esta alianza, GDELS-SBS reafirma su papel como tractor industrial y puente tecnológico internacional, poniendo al servicio de sus socios su conocimiento único como OEM, sus instalaciones punteras y su equipo humano altamente especializado”, concluye la nota.