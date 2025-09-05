Las exportaciones andaluzas de cerdo a China tendrán un arancel del 20% desde el miércoles, aunque el jamón y los embutidos se quedan fuera

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este viernes que impondrá, desde el próximo miércoles, aranceles temporales de hasta el 62,4% a una serie de productos porcinos y derivados procedentes de la Unión Europea (UE), en el marco de una investigación 'antidumping' en represalia por las tasas comunitarias a los vehículos eléctricos chinos.

En un comunicado divulgado en su página web, Comercio indica que la mencionada tasa se aplicará a las compañías que no colaboren en sus pesquisas, mientras que, para las que lo hagan, el arancel será de un 20%, excepto si han sido tomadas como muestra, para las que irán desde el 15,6% de la española Litera Meat al 32,7% de la holandesa Vion. Fuentes del sector indican que la inmensa mayoría del sector español se quedará con un arancel del 20%

Entre las firmas del país ibérico afectadas por el mencionado 20% figuran nombres como El Pozo, Noel, Campofrío, Cárnicas Cinco Villas, Friselva o las andaluzas Faccsa-Prolongo, Famadesa, Sánchez Romero Carvajal, propiedad de Osborne, aunque hay que recordar que el jamón y los embutidos estaban fuera de la amenaza arancelaria china..

Andalucía vendió productos cárnicos a China por valor de unos 58 millones de euros en 2024, de los cuales 25 fueron productos cárnicos frescos o congelados, 28 despojos, que tienen una gran aceptación en el país, y unos cinco millones jamón y otros productos como el tocino. De esos 58 millones, 52,3 provienen de Málaga, la principal exportadora andaluza.

En el listado de empresas autorizadas para vender carne y productos cárnicos del porcino en China, cuya última actualización publicó el Ministerio de Agricultura el 3 de septiembre, aparecen doce andaluzas, frente a las cinco que figuraban en junio de 2024. Muchas de ellas tienen al jamón como producto principal que venden en el país asiático.

Sánchez Romero Carvajal, propiedad de Osborne y con sede en Jabugo, fue la primera en obtener autorización para vender la pieza de jamón ibérico completo, con hueso, y es un referente mundial en este segmento.

En Málaga hay dos grandes empresas referentes en la exportación de carne de cerdo blanco, Prolongo (y su filial Mataderos Industriales Soler), con sede en Cártama, y Famadesa, con sede en Campanillas. La provincia malagueña, de hecho, aglutina la abrumadora mayoria de las exportaciones de cerdo en valor, con 54,2 millones

En el listado de empresas autorizadas están, además, varias empresas de Huelva: Matadero de Cumbres Mayores, Juan Pedro Domecq Solís (solo vende jamón), Industrias Reunidas jabugo (solo jamón), Consorcio de Jabugo (solo jamón) y Comercial Jabu (jamón, pero también carne de cerdo congelada); la granadina Reserva Batalle (que únicamente exporta jamón), la almeriense Jamón de Serón (solo Jamón), Embutidos Carchelejo (que vende jamón y embutidos, pero también lomo), e Hijos de Catalina Rodríguez Castaño (solo jamón).

El 16 de diciembre finaliza la investigación y se impondrán aranceles permanentes, o no

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino.

A su término, Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

El país asiático es un importante destino para despojos y partes menos cotizadas en Europa como orejas, morros o pies de ese animal.

La UE llegó a destinar a China un 55% de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30 % en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.

En el caso concreto de España, en 2024 se exportaron unas 540.000 toneladas en productos porcinos a China con un valor de 1.097 millones de euros, cifra que representó casi el 20% del volumen total exportado y el 12, % del valor de las ventas exteriores del sector, según datos citados por la patronal porcina Interporc.

Además, la carne de cerdo es, según informes del Gobierno español, la segunda partida más importante dentro de las exportaciones agroalimentarias del país, tan solo por detrás del aceite de oliva.

Aparte de España, otras naciones europeas que se verán afectados por estos aranceles son Países Bajos o Dinamarca.

Represalias comerciales por las tasas al automóvil

Ante los aranceles impuestos por Bruselas a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China, el gigante asiático respondió abriendo investigaciones 'antidumping' contra los mencionados productos porcinos de la UE, así como contra el brandy o los lácteos.

Sin embargo, Pekín y Bruselas han protagonizado un relativo acercamiento en los últimos meses, en especial tras la escalada arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Precisamente Estados Unidos había sido señalada el año pasado por los analistas del sector como posible beneficiada de los aranceles al cerdo europeo, junto a Brasil, Canadá o Argentina.

Un portavoz de Comercio ha asegurado este viernes que China "ha demostrado prudencia y contención" en el uso de represalias comerciales contra la UE: "En 2025, China no ha iniciado nuevas investigaciones contra la UE. (...) La UE ha empezado seis".

"China se opone al abuso de represalias comerciales y sigue dispuesta a trabajar con la UE para resolver las fricciones comerciales a través del diálogo y las consultas, y proteger así de manera conjunta los intereses generales de la cooperación económica y comercial China-UE", ha añadido el portavoz.