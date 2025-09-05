La CNMV autoriza la opa de BBVA a Sabadell

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la opa de BBVA sobre Sabadell, según ha informado en un comunicado.

El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA.

La CNMV recuerda que la contraprestación de la OPA es de tipo "mixto" y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell.

El plazo de aceptación arrancará en unos días

Sobre el plazo de aceptación, la CNMV señala que será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Además, la opa deberá finalizar también en un día hábil bursátil.

Siguiendo el Real Decreto que regula las OPAs, BBVA debe dar difusión pública y general de la oferta en un plazo máximo de cinco días. En concreto debe publicar anuncios en el boletín de cotización de las bolsas de valores en las que cotice Sabadell (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y, como mínimo, en un periódico de difusión nacional.

La CNMV recuerda que la oferta, presentada por BBVA ante el propio supervisor el 24 de mayo de 2024 y que ya ha recibido todas las autorizaciones necesarias para que se pueda lanzar, se dirige al 100% del capital social de Banco Sabadell.

La oferta es voluntaria y la contraprestación no está sujeta a las reglas sobre el precio equitativo establecidas en la normativa de opas. En consecuencia, señala la CNMV, BBVA no ha tomado en consideración los criterios y métodos de valoración de las normas sobre el precio equitativo para las ofertas obligatorias.

Asimismo, la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera.

BBVA ha señalado en el folleto que la oferta no es de exclusión y ha detallado que podrá realizar una venta forzosa (conocida como 'squeeze out' y que se produce cuando acude a la oferta al menos un 90% del capital social de la sociedad afectada) con la misma contraprestación de la OPA, ajustada, en su caso, conforme a lo previsto en el folleto.

En garantía de pago, BBVA ha presentado dos depósitos por el pago de la parte en efectivo por importe de 701,4 millones de euros y un depósito adicional por un total de 2.300 millones de euros para la adquisición de "picos".

Por último, la CNMV recuerda que la emisión de las acciones de BBVA para atender la contraprestación ofrecida a los accionistas ya fue aprobada en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada en 5 de julio de 2024.

Autorización para rebajar la condición mínima de aceptación al 30% de los derechos de voto de Sabadell

El jueves por la noche el BBVA obtuvo la autorización de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para rebajar la condición mínima de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (opa) hostil sobre el Banco Sabadell, si logra adquirir al menos el 30 % de los derechos de voto de la entidad catalana.

Con esta decisión, BBVA podrá renunciar a la condición mínima de aceptación inicialmente establecida, que exigía alcanzar al menos el 50 % de los derechos de voto efectivos del Sabadell, siempre que alcance como mínimo el umbral del 30 %, según consta en un documento emitido esta semana por la SEC, el principal regulador bursátil de Estados Unidos (EE.UU.).

Este porcentaje es clave, ya que la legislación española obliga a lanzar una OPA obligatoria en caso de superar el 30%, pero no alcanzar el 50% de los derechos de voto.

La posibilidad de renunciar a la condición de aceptación mínima representa un paso importante en este proceso, al permitir mayor flexibilidad al BBVA en su objetivo de consolidar una participación significativa en el banco catalán.