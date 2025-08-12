El Sabadell sube en bolsa y se amplían las pérdidas para sus accionistas si aceptan la opa

El Banco Sabadell lidera los avances del principal índice de la Bolsa española, el Íbex 35, con una subida del 1,8% media hora después del inicio de la sesión, lo que amplía las pérdidas que sus accionistas tendrían si pudieran aceptar ahora mismo la oferta de compra del BBVA.

A las 09:30 horas, los títulos del Sabadell subían ese 1,8%, hasta 3,396 euros, con lo que las ganancias acumuladas desde el comienzo del año rozaban el 78%, mientras que el BBVA, que inició la sesión con caídas, lograba avanzar un 0,47% a la misma hora, hasta 16,135 euros.

Los inversores están muy pendientes este martes de la evolución bursátil de las dos compañías después que de que el BBVA comunicara en la víspera, ya con el mercado cerrado, que sigue adelante con su opa porque sigue pensando que la operación "crea valor".

La oferta lanzada por el BBVA en mayo de 2024, pendiente todavía de la aprobación por el regulador bursátil, consiste en canjear acciones del Banco Sabadell por acciones del BBVA de nueva emisión, además de un pequeño componente en efectivo.

La oferta actual de la entidad equivale a que un accionista del Sabadell, por cada uno de sus títulos, tiene derecho a recibir 0,187 acciones del BBVA más 0,13 euros en efectivo, puesto que la ecuación de canje pasa por que el BBVA entrega una nueva acción por cada 5,345 títulos del Sabadell más 0,70 euros.

Teniendo en cuenta el precio al que ambos bancos cotizaban a las 09:30 horas, la prima negativa sería del 7%, un punto porcentual más que en la víspera.

A modo de ejemplo, por cada 10.000 euros en acciones del Sabadell, un accionista estaría recibiendo 9.300 euros, con lo que estaría perdiendo 700 euros del valor actual de su inversión.