Carlos Torres descarta dimitir por el fracaso de la opa sobre el Sabadell

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha dejado claro este viernes que no piensa dimitir a pesar de que la opa sobre el Banco Sabadell haya fracasado, ya que su continuidad al frente del grupo vasco "no dependía del resultado de este proceso".

En rueda de prensa ha explicado que ha sido el consejo de administración en pleno el que ha tomado todas las decisiones, incluida la de presentar la oferta. "Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido", ha dicho.

Torres defiende que es una operación que creen que hubiera sido "fantástica", pero si no ha podido ser "eso no es una razón para dimitir" y, además, ha afirmado que se siente "plenamente respaldado" no solo por el consejo de administración del BBVA sino de la junta de accionistas.

El banquero ha admitido que "obviamente" el resultado de la opa, con una aceptación que no llegó al 26 % del capital del Sabadell, no era el que esperaban, pero ha mostrado su respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell que no acudieron a la oferta.

"En todo momento hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer", ha argumentado, antes de insistir en que se trataba de una oferta buena para todos: clientes, accionistas, empleados, España y Europa. En su opinión, que no haya prosperado es "una oportunidad perdida para todos".

En cuanto a la aceptación de la oferta por parte de los distintos colectivos de accionistas, Torres ha dicho que "importa poco" lo que haya podido pasar, pero cree que los grandes inversores, los institucionales, han acudido "en gran medida".

Donde posiblemente no haya sido así fue en otros colectivos como los pequeños accionistas, "quizá por la expectativa de una segunda opa", y Torres señala que "sin duda" también ha influido la opinión contraria del Banco Sabadell, lo que ha podido arrastrar también a fondos pasivos, que replican la evolución de algunos índices, pues piensa que han acudido con porcentajes muy bajos.

Lo único cierto, ha dicho Torres, es que el 50% de los accionistas del Sabadell que tenían sus acciones depositadas en el BBVA aceptaron la oferta.

Revisión de la ley de OPAs

Por otra parte, Carlos Torres ha considerado adecuado revisar el Real Decreto sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisiciones (OPA), popularmente conocida como ley de OPAs, después de haber fracasado su oferta para hacerse con Banco Sabadell.

"Creo que se ha puesto de manifiesto que necesita, al menos, un refresco la ley de OPAs", ha determinado el presidente de BBVA durante una rueda de prensa celebrada este viernes.

"Hemos visto a lo largo de este largo proceso que ha habido determinados artículos que no son suficientemente claros y están sujetos a interpretaciones y ambigüedades", ha afirmado Torres, que también ha apuntado a que hay otras situaciones que no están "bien recogidas".

Torres también ha llamado a una "reflexión" sobre el comportamiento de los fondos indexados, que ha "influido mucho" en esta operación. "En otras legislaciones está mejor tratado, porque permite que los fondos tengan mejor información sobre cómo van las aceptaciones y permiten que haya un periodo posterior de reenganche", ha explicado el presidente de BBVA.

"Todo esto no está previsto en nuestra norma y son algunos elementos que merecería la pena revisar", ha remachado el banquero.

Asimismo, Torres ha explicado que el proceso de autorización en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fue "mucho más largo" del que estaba previsto, ya que se tomaron decisiones que "no tenían precedentes". En este sentido ha apuntado a que el regulador trasladara la operación a fase 2, que era algo que no había ocurrido antes en el sector bancario.

Este es uno de los motivos que, a su juicio, ha afectado al proceso, porque los retrasos "añaden incertidumbre" y la incertidumbre "no es buena".

En todo caso, ha expresado su confianza en que todos los supervisores, incluida la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "han tomado las decisiones que creían más oportunas para velar por el buen funcionamiento de los mercados".